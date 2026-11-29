"VIDIM DA JE KURTI PRESREĆAN" Vučić o situaciji na KiM: Nadam se da će razumeti opasnost i početi da se bore protiv članstva Prištine u SE
LIDER opozicije i šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić prilikom svog obraćanja, govorio je o Mavriću i Kurtiju.
- Što se tiče Adema Mavrića, ima u Tirani jedna crkva sa dva minareta, to da štiti naše nacionale interse jel se šalite ili šta? Sve vam tako dođe... Ali vidim da je Kurti presrećan i optimističan i nadam se da njegiva radost neće dugo trajati jer bih voleo da čuvamo zemlju. Uspeli samo da sačuvamo celovitu Srbiju u Savetu Evrope ali vidim da će biti pritsika da tzv. Kosovo uće u SE. Nadam se da će razumeti opasnost i početi da se bore protiv članstva Prištine u Savetu Evrope - rekao je Vučić.
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