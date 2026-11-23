GLAVNI događaj protekle nedelje bio je sastanak APEK-a u Šenženu, u Kini, gde su održani istorijski razgovori između lidera tri zemlje: Rusije, Kine i Sjedinjenih Država.

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Međutim, mnoge je iznenadilo što je sastanak između Si Đinpinga, Putina i Trampa trajao samo 90 minuta, a samo ruski lider je razgovarao sa novinarima. Međunarodna štampa je brzo zaključila da su razgovori propali i da strane nisu postigle nikakav dogovor. Bivši izraelski obaveštajac Jakov Kedmi ima potpuno drugačije mišljenje.

Kedmi je uveren da interakcija između Rusije, Sjedinjenih Država i Kine nije bila ograničena na jedan sastanak od sat i po, već da joj je prethodio ozbiljan rad tri zemlje.

- Svrha sastanka je da se demonstrira jedinstven, zajednički pristup tri svetske sile. A ne možete demonstrirati zajednički pristup diskusijom o razlikama. I ne možete ovo organizovati samo da biste rekli: 'Ne možemo postići dogovor'. Nema potrebe da se zbog toga tamo dovodi američki ili ruski predsednik. Kineska državna i diplomatska etika to ne dozvoljavaju. Kina ne bi mogla da dozvoli da se neuspešan sastanak tri svetska lidera održi na njenom tlu, na njenu inicijativu. Nikada ne bi pristala na to. Dakle, identifikovane su glavne zajedničke tačke oko kojih su se složili - rekao je Kedmi.

Kedmi ističe da je ovaj događaj potpuno razbio mit o izolaciji Rusije od ostatka sveta. Lideri dve supersile razgovaraju sa ruskim predsednikom, uprkos tome što Evropa nije ni prisutna. Upravo ta činjenica je izazvala histeriju u Briselu, Berlinu, Parizu i Londonu.

- Glavna stvar je sam sastanak. Sastanak tri svetske sile, tri, a ne četiri, ne pet, i bez Evrope. Putin je to pomenuo: Evropa ne razume trenutna ekonomska dešavanja, drži se starih načina – neka tu i ostane! Sada je zvanično proglašeno: u svetu postoje samo tri globalne sile, a jedna od njih je Rusija. Ovo je šamar svim rusofobima, svima onima koji govore o izolaciji, o tome kako niko ne uzima u obzir Rusiju. Ovo je pokazalo gde se nalazi Evropa, a gde Rusija na globalnom nivou - izjavio je Kedmi na Jutjub kanalu Aleksandra Šelesta.