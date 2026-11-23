MAGIJA JE POSETILA BEOGRAD: Održana gala premijera novog Diznijevog filma „Hokus: Magično kraljevstvo“! (FOTO/ VIDEO)
SAMO nedelju dana nakon svetske, a uoči evropske premijere, ove subote je u mts Dvorani održana gala premijera novog Diznijevog filma „Hokus: Magično kraljevstvo“, koja je okupila brojne poznate zvanice iz sveta filma, kulture i medija.
Nova animirana avantura stiže u domaće bioskope već u četvrtak, 26. novembra.
Među prisutnima su se našli glumci, predstavnici medija i brojne zvanice koje su imale priliku da među prvima pogledaju novo Diznijevo ostvarenje i budu deo posebnog bioskopskog događaja posvećenog ljubiteljima Diznijeve čarolije.
Posebnu magiju događaju dale su i balerine Beo Baleta, koje su svojim plesnim tačkama upotpunile program, dok je pažljivo osmišljena dekoracija inspirisana filmom pretvorila prostor mts Dvorane u delić magičnog kraljevstva.
Nakon projekcije, na sceni se publici poklonila i ekipa iz srpske sinhronizacije filma, među kojima su Jovana Balašević, Klara Karaulić, Ljiljana Blagojević, Andrej Pipović, Igor Trifunov i Stefan Radosavljević.
Pored filma „Hokus: Magično kraljevstvo“, publika je na premijeri imala priliku da prvi put pogleda i kratki film iz franšize „Lilo i Stič“, pod nazivom „Lilo i Skreč“, koji će biti prikazivan kao uvod u svaku narednu projekciju.
Današnja gala premijera u mts Dvorani bila je prilika da najmlađi ljubitelji Diznijevih filmova zajedno proslave dolazak nove animirane avanture na veliko platno.
Film „Hokus: Magično kraljevstvo“ stiže u bioskope širom Srbije 26. novembra 2026. godine.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)