FEDERALNA služba bezbednosti (FSB) Ruske Federacije privela je agenta ukrajinske vojne obaveštajne službe koji je pružio informacije o lokaciji bivšeg službenika Ministarstva državne bezbednosti Donjecke Narodne Republike.

foto: UFSB po Moskve i Moskovskoй oblasti / Zuma Press / Profimedia

- Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije u Republici Krim sprečila je nezakonitu aktivnost ruskog državljanina, rođenog 1990. godine, umešanog u izdaju putem špijunaže - navodi se u saopštenju službe.

Napominje se da je počinilac, preko strane platforme za dopisivanje, uspostavio poverljiv odnos sa službenikom Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine kako bi prikupio informacije i naštetio ruskoj bezbednosti.

- Po uputstvima svog rukovodioca, on je neprijatelju preneo informacije o lokaciji bivšeg službenika Ministarstva državne bezbednosti Donjecke Narodne Republike na poluostrvu i njegovoj adresi stanovanja radi naknadne eliminacije - dodao je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

Osumnjičenog su priveli službenici FSB-a, a protiv njega je pokrenut krivični postupak za izdaju.

(RT Balkan)

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