OTKRIO METU ZA LIKVIDACIJU: FSB uhapsila ukrajinskog agenta na Krimu
FEDERALNA služba bezbednosti (FSB) Ruske Federacije privela je agenta ukrajinske vojne obaveštajne službe koji je pružio informacije o lokaciji bivšeg službenika Ministarstva državne bezbednosti Donjecke Narodne Republike.
- Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije u Republici Krim sprečila je nezakonitu aktivnost ruskog državljanina, rođenog 1990. godine, umešanog u izdaju putem špijunaže - navodi se u saopštenju službe.
Napominje se da je počinilac, preko strane platforme za dopisivanje, uspostavio poverljiv odnos sa službenikom Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine kako bi prikupio informacije i naštetio ruskoj bezbednosti.
- Po uputstvima svog rukovodioca, on je neprijatelju preneo informacije o lokaciji bivšeg službenika Ministarstva državne bezbednosti Donjecke Narodne Republike na poluostrvu i njegovoj adresi stanovanja radi naknadne eliminacije - dodao je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.
Osumnjičenog su priveli službenici FSB-a, a protiv njega je pokrenut krivični postupak za izdaju.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
KREMLj POSTAVIO EVROPU PRED IZBOR: Jeste li koalicija mira ili koalicija rata?
23. 11. 2026. u 12:36
KREMLj SE HITNO OGLASIO: Peskov najavio novu rundu pregovora o Ukrajini
23. 11. 2026. u 07:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)