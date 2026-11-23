GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je danas zahteve Ukrajine za prijem u transatlantski savez u ovom trenutku.

Foto: Profimedia/Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй

On je na godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu kazao da postoji šansa da Ukrajina postane deo Alijanse u budućnosti, ali da trenutno članice NATO nisu jednoglasne po tom pitanju, preneo je portal Zidojče cajtung.

- O tome ko može postati članica NATO-a odlučuje isključivo NATO - rekao je Rute.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno se ponovo založio za prijem svoje zemlje u NATO. Ocenio je da je to za bezbednost u Evropi bolje rešenje od bezbednosnih garancija koje samo podsećaju na klauzulu o uzajamnoj pomoći iz člana 5 ugovora o NATO-u.

Rusija odbija ulazak Ukrajine u NATO, a Odbrambeni savez je u načelu odlučio da Ukrajina treba da postane članica, ali su se SAD proteklih godina tome protivile.

(Tanjug)