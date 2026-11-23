RUTE ODBACIO ZAHTEV ZELENSKOG: O tome ko ulazi odlučuje isključivo NATO
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je danas zahteve Ukrajine za prijem u transatlantski savez u ovom trenutku.
On je na godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu kazao da postoji šansa da Ukrajina postane deo Alijanse u budućnosti, ali da trenutno članice NATO nisu jednoglasne po tom pitanju, preneo je portal Zidojče cajtung.
- O tome ko može postati članica NATO-a odlučuje isključivo NATO - rekao je Rute.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno se ponovo založio za prijem svoje zemlje u NATO. Ocenio je da je to za bezbednost u Evropi bolje rešenje od bezbednosnih garancija koje samo podsećaju na klauzulu o uzajamnoj pomoći iz člana 5 ugovora o NATO-u.
Rusija odbija ulazak Ukrajine u NATO, a Odbrambeni savez je u načelu odlučio da Ukrajina treba da postane članica, ali su se SAD proteklih godina tome protivile.
(Tanjug)
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