HILjADE ljudi okupile su se danas u Briselu na nacionalnom protestu protiv mera štednje belgijske savezne vlade, dok je štrajk zaposlenih u avio-saobraćaju doveo do obustave svih komercijalnih letova na aerodromima u zemlji, a javni prevoz u prestonici i drugim delovima Belgije suočio se sa velikim poremećajima.

Foto: AP Photo/Marius Burgelman

Protest su organizovala tri najveća sindikata u zemlji kako bi izrazili protivljenje ekonomskim reformama vlade premijera Barta de Vevera, koje, prema njihovom mišljenju ugrožavaju kupovnu moć građana, penzije, zarade i uslove rada.

Kako prenosi belgijski javni servis VRT, sindikati posebno upozoravaju na rast troškova stanovanja, energije, goriva, hrane i javnog prevoza, kao i na rizik od gubitka radnih mesta zbog sve češćih restrukturiranja kompanija i stečajeva.Vazdušni saobraćaj u Belgiji obustavljen je od 7.00 do 21.00 čas zbog štrajka dela kontrolora letenja kompanije Skejes, zbog čega su otkazani svi dolazni i odlazni letovi na aerodromima Briselskom aerodromu (BRU) u Zaventemu i Aerodromu Brisel Jug Šarlroa (CRL)

Kako navodi VRT, Briselski aerodrom u Zaventemu procenjuje da će štrajk pogoditi oko 60.000 putnika.

Aerodrom Šarlroa saopštio je da će poremećaji trajati tokom celog dana, pa su otkazani i letovi planirani pre 7.00 i posle 21.00 časa, uz preporuku putnicima da ne dolaze na aerodrom.

Foto: AP Photo/Marius Burgelman

Prema pisanju lista Brasels tajms, demonstranti su počeli da se okupljaju ujutro kod železničke stanice Brisel-Sever, a kasnije nakon 11.00 sati krenuli u protestnu povorku prema stanici Brisel-Jug.

U Briselu su zbog demonstrancija i zatvaranja pojedinih saobraćajnica zabeleženi poremećaji u drumskom saobraćaju, ali i u javnom prevozu.

Prema podacima gradskog prevoznika STIB-MIVB, u Briselu saobraćaju samo dve od četiri metro linije, 1 i 5, dok je u funkciji ograničen broj tramvajskih i autobusnih linija, uz proređene polaske.

Flamanski prevoznik De Lijn saopštio je da neće saobraćati četiri od deset njegovih linija, dok se poremećaji očekuju i u javnom prevozu u Valoniji.

Premijer Belgije Bart de Vever i vodeći ministri iz vladajuće koalicije sastali su se danas kako bi pokušali da reše zastoj u pregovorima o saveznom budžetu.

Pregovori su u zastoju od 15. novembra, nakon što je flamanska socijalistička stranka "Vuruit" (Vooruit) odbila da nastavi razgovore na osnovu predloga budžeta koji je izneo De Vever.

"Vuruit" zahteva veći doprinos od najbogatijih, kao i manje rezova u sektorima zdravstva i penzionog sistema.

(Tanjug)