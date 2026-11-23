MASOVNA upotreba nenuklearnog oružja, koja bi mogla da dovede do raznih vrsta katastrofa, mogla bi da postane povod za preventivni nuklearni udar Rusije, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

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- U nuklearnoj doktrini Ruske Federacije, stvaranje vojnih pretnji Ruskoj Federaciji od strane protivnika, uključujući i masovnu upotrebu nenuklearnog vazduhoplovnog oružja koje bi moglo da dovede do katastrofa izazvanih ljudskim delovanjem, ekoloških ili društvenih katastrofa, u suštini znači i pretvaranje pitanja upotrebe preventivnog nuklearnog udara u praktično pitanje - naveo je Medvedev u članku "Državni suverenitet i nuklearno oružje: međunarodno-pravni aspekti obezbeđivanja nacionalne bezbednosti" objavljenom u Moskovskom časopisu za međunarodno pravo, prenosi TASS.

Prema njegovim rečima, to znači da principi državne nuklearne politike dozvoljavaju preventivni nuklearni udar kada je sam opstanak Rusije ugrožen ili je zemlja pretrpela neprihvatljivu štetu.

(Tanjug)

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