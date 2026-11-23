MOSKVA namerava da započne komunikaciju sa Evropljanima kako bi razumela u kojoj meri su oni koalicija onih koji traže mir, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia + Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

- Već smo razgovarali i nameravamo da započnemo komunikaciju sa Evropljanima kako bismo razumeli u kojoj meri su spremni da doprinesu mirovnim naporima - rekao je Peskov novinarima.

On je napomenuo da je važno da Rusija razume u kojoj meri se stav Evropljana poklapa sa ciljem uspostavljanja mirnog rešenja.

- Recimo to ovako: u kojoj meri je ovo koalicija onih koji traže mir, a ne koalicija onih koji traže nastavak rata - zaključio je Peskov.

Pored toga, portparol je naglasio da neprijatelj nastavlja pokušaje napada na ruske ciljeve, dok Moskva nastavlja svoju Specijalnu vojnu operaciju, komentarišući nove ukrajinske napade dronovima, uključujući i napade u baltičkim zemljama, na brifingu.

- Rusija nastavlja svoje strateške vojne operacije i svakodnevno pokreće velike udare na ukrajinski vojno-industrijski kompleks, sa veoma bolnim posledicama po Kijev - naglasio je Peskov.

Rusija je spremna da nastavi humanitarne operacije, uprkos izjavama Kijeva, istakao je on.

Čak i u odsustvu saradnje Kijeva, ruske snage herojski evakuišu civile iz opasnih područja, dodao je Peskov.

Ostale ključne izjave:

Rusija i Kina stalno rade na proširenju saradnje u energetskom sektoru;

Pitanje „Moći Bajkala“ nije suštinski razmatrano na samitu u Kini; obrađuje se na ekspertskom nivou;

Saradnja između Rusije i Kine u energetici je uvek na dnevnom redu, ali je to osetljiva oblast;

Ruska Federacija je svesna da depozitar Evroklir ostaje pri svom stavu da je svaka zaplena zamrznute ruske imovine nemoguća,

Rusija će, ako dođe do zaplene ruske imovine, goniti sve umešane.

Ruska Federacija vidi opasan trend u širenju terorističke aktivnosti na Baltiku.

Moskva očekuje da baltičke države iskoriste svoj uticaj na Kijev kako bi zaustavile terorističke napade u baltičkim zemljama.

(Sputnjik)

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