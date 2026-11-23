KREMLJ POSTAVIO EVROPU PRED IZBOR: Jeste li koalicija mira ili koalicija rata?
MOSKVA namerava da započne komunikaciju sa Evropljanima kako bi razumela u kojoj meri su oni koalicija onih koji traže mir, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Već smo razgovarali i nameravamo da započnemo komunikaciju sa Evropljanima kako bismo razumeli u kojoj meri su spremni da doprinesu mirovnim naporima - rekao je Peskov novinarima.
On je napomenuo da je važno da Rusija razume u kojoj meri se stav Evropljana poklapa sa ciljem uspostavljanja mirnog rešenja.
- Recimo to ovako: u kojoj meri je ovo koalicija onih koji traže mir, a ne koalicija onih koji traže nastavak rata - zaključio je Peskov.
Pored toga, portparol je naglasio da neprijatelj nastavlja pokušaje napada na ruske ciljeve, dok Moskva nastavlja svoju Specijalnu vojnu operaciju, komentarišući nove ukrajinske napade dronovima, uključujući i napade u baltičkim zemljama, na brifingu.
- Rusija nastavlja svoje strateške vojne operacije i svakodnevno pokreće velike udare na ukrajinski vojno-industrijski kompleks, sa veoma bolnim posledicama po Kijev - naglasio je Peskov.
Rusija je spremna da nastavi humanitarne operacije, uprkos izjavama Kijeva, istakao je on.
Čak i u odsustvu saradnje Kijeva, ruske snage herojski evakuišu civile iz opasnih područja, dodao je Peskov.
Ostale ključne izjave:
- Rusija i Kina stalno rade na proširenju saradnje u energetskom sektoru;
- Pitanje „Moći Bajkala“ nije suštinski razmatrano na samitu u Kini; obrađuje se na ekspertskom nivou;
- Saradnja između Rusije i Kine u energetici je uvek na dnevnom redu, ali je to osetljiva oblast;
- Ruska Federacija je svesna da depozitar Evroklir ostaje pri svom stavu da je svaka zaplena zamrznute ruske imovine nemoguća,
- Rusija će, ako dođe do zaplene ruske imovine, goniti sve umešane.
- Ruska Federacija vidi opasan trend u širenju terorističke aktivnosti na Baltiku.
- Moskva očekuje da baltičke države iskoriste svoj uticaj na Kijev kako bi zaustavile terorističke napade u baltičkim zemljama.
(Sputnjik)
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