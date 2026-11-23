DUGOGODIŠNjI dopisnik Bi-Bi-Sija iz Rusije Stiv Rozenberg pitao je ruskog predsednika Vladimira Putina da li je spreman da okonča rat u Ukrajini, tokom susreta u kineskom Šenženu, nakon trilateralnog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i kineskim liderom Si Đinpingom.

Foto: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Snimak razgovora objavio je na društvenoj mreži Iks.

Rozenberg je podsetio Putina na njegovu raniju izjavu da SAD, Rusija i Kina imaju zajedničku odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, ukazujući na protivrečnost između tih reči i činjenice da Rusija nastavlja napade na Ukrajinu.

Putin je u odgovoru tvrdio da Moskva želi da okonča sukob, ali je ponovo postavio uslov da Ukrajina prepusti Rusiji preostali deo Donbasa.

In China I asked Vladimir Putin: “You said ‘US, Russia & China share responsibility for maintaining international peace & security.’ But Russia continues to strike Ukraine. That’s a contradiction. Are you ready now to end the war?” His answer in full is in the video. But, in short, he argues: * Ukraine is launching strikes, too (he omits to say Ukraine is defending itself from a Russian invasion) * Russia, he claims, wants to end the ‘conflict’ but first Ukraine should hand over the rest of the Donbas (i.e. he’s still insisting Kyiv cede land Russia has failed to conquer in nearly five years of war.) — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 22, 2026

Putin: Sastanak nije bio samo slika za kamere

Novinar Bi-Bi-Sija pitao je Putina i kako vidi trilateralni sastanak sa Trampom i Si Đinpingom, odnosno da li on predstavlja početak novog formata globalne bezbednosti ili samo sliku trojice lidera za javnost, kao i da li ga je Tramp tokom razgovora pozivao da zaustavi rat.

- Ni jedno ni drugo. To nije bila samo slika za kamere, nego ozbiljan zajednički rad. Da li je to početak novog formata? Zasad nije, jer se nismo dogovorili da ćemo se u tom sastavu okupljati redovno - odgovorio je Putin.

On je dodao da su sva trojica saglasna da je sastanak bio koristan i sadržajan, sa ciljem pronalaženja obostrano prihvatljivih rešenja u oblasti bezbednosti, bez nametanja odluka drugim državama.

Putin prebacuje odgovornost na Ukrajinu

Odgovarajući na pitanje o ruskim napadima na Ukrajinu, Putin je pokušao da odgovornost prebaci na Kijev, pominjući ukrajinske napade na Krimski most i ruske energetske objekte. Kako je ukazao Rozenberg, ruski predsednik pritom nije pomenuo da se Ukrajina brani od ruske invazije.

- A niste primetili napade na Krimski most, čisto civilni objekat? Kao ni 40-dnevnu operaciju napada na ruske energetske objekte i naše tankere, najavljenu 4. juna ove godine? Zar to nisu ozbiljni udari? Zato bi bilo u najmanju ruku netačno govoriti da je to isključivo inicijativa ruske strane - rekao je Putin.

Od Ukrajine traži povlačenje iz preostalog dela Donbasa

Putin je rekao da su i Tramp i Si izrazili želju za okončanjem rata, tvrdeći da Rusija nema nameru da nastavi oružani sukob. Ipak, ponovo je prebacio odgovornost za nastavak rata na ukrajinsko rukovodstvo i insistirao na povlačenju ukrajinskih snaga iz preostalog dela Donbasa.

- Pitanje danas nije na nama, nego na ukrajinskoj strani. Ako žele da završe sukob, neka pristanu na kompromise koje su Amerikanci predložili još pre Ankoridža. Mi smo na njih pristali i sada je red na Ukrajini - poručio je Putin.

On je ponovo izneo zahtev da se ukrajinske snage povuku sa preostalog dela Donbasa, dovodeći u pitanje smisao njegovog daljeg zadržavanja.

- Ukrajina kaže da će još neko vreme zadržati preostalih 10 odsto teritorije Donjecka. Ali ako ih zadrže neko vreme, a posle svejedno neće moći, ima li smisla držati tih 10 odsto pod svaku cenu? - rekao je ruski predsednik.

Rat u Ukrajini traje skoro pet godina

Rusija je pokrenula punu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, osam godina nakon aneksije Krima i početka oružanog sukoba na istoku Ukrajine.

Rat je doveo do masovnog raseljavanja stanovništva, ogromnih razaranja gradova i energetske infrastrukture, kao i velikih posledica po svetsko tržište energenata i hrane.

Prema procenama zapadnih obaveštajnih službi i Ujedinjenih nacija, u sukobu je poginulo ili ranjeno više stotina hiljada vojnika na obe strane, dok je u Ukrajini potvrđeno i više hiljada civilnih žrtava.

(Politika onlajn)

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