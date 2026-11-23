DIREKTNO U METU: Novinar pitao Putina da li će okončati rat- Ruski lider otkrio šta Kijev mora da ispuni (VIDEO)
DUGOGODIŠNjI dopisnik Bi-Bi-Sija iz Rusije Stiv Rozenberg pitao je ruskog predsednika Vladimira Putina da li je spreman da okonča rat u Ukrajini, tokom susreta u kineskom Šenženu, nakon trilateralnog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i kineskim liderom Si Đinpingom.
Snimak razgovora objavio je na društvenoj mreži Iks.
Rozenberg je podsetio Putina na njegovu raniju izjavu da SAD, Rusija i Kina imaju zajedničku odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, ukazujući na protivrečnost između tih reči i činjenice da Rusija nastavlja napade na Ukrajinu.
Putin je u odgovoru tvrdio da Moskva želi da okonča sukob, ali je ponovo postavio uslov da Ukrajina prepusti Rusiji preostali deo Donbasa.
Putin: Sastanak nije bio samo slika za kamere
Novinar Bi-Bi-Sija pitao je Putina i kako vidi trilateralni sastanak sa Trampom i Si Đinpingom, odnosno da li on predstavlja početak novog formata globalne bezbednosti ili samo sliku trojice lidera za javnost, kao i da li ga je Tramp tokom razgovora pozivao da zaustavi rat.
- Ni jedno ni drugo. To nije bila samo slika za kamere, nego ozbiljan zajednički rad. Da li je to početak novog formata? Zasad nije, jer se nismo dogovorili da ćemo se u tom sastavu okupljati redovno - odgovorio je Putin.
On je dodao da su sva trojica saglasna da je sastanak bio koristan i sadržajan, sa ciljem pronalaženja obostrano prihvatljivih rešenja u oblasti bezbednosti, bez nametanja odluka drugim državama.
Putin prebacuje odgovornost na Ukrajinu
Odgovarajući na pitanje o ruskim napadima na Ukrajinu, Putin je pokušao da odgovornost prebaci na Kijev, pominjući ukrajinske napade na Krimski most i ruske energetske objekte. Kako je ukazao Rozenberg, ruski predsednik pritom nije pomenuo da se Ukrajina brani od ruske invazije.
- A niste primetili napade na Krimski most, čisto civilni objekat? Kao ni 40-dnevnu operaciju napada na ruske energetske objekte i naše tankere, najavljenu 4. juna ove godine? Zar to nisu ozbiljni udari? Zato bi bilo u najmanju ruku netačno govoriti da je to isključivo inicijativa ruske strane - rekao je Putin.
Od Ukrajine traži povlačenje iz preostalog dela Donbasa
Putin je rekao da su i Tramp i Si izrazili želju za okončanjem rata, tvrdeći da Rusija nema nameru da nastavi oružani sukob. Ipak, ponovo je prebacio odgovornost za nastavak rata na ukrajinsko rukovodstvo i insistirao na povlačenju ukrajinskih snaga iz preostalog dela Donbasa.
- Pitanje danas nije na nama, nego na ukrajinskoj strani. Ako žele da završe sukob, neka pristanu na kompromise koje su Amerikanci predložili još pre Ankoridža. Mi smo na njih pristali i sada je red na Ukrajini - poručio je Putin.
On je ponovo izneo zahtev da se ukrajinske snage povuku sa preostalog dela Donbasa, dovodeći u pitanje smisao njegovog daljeg zadržavanja.
- Ukrajina kaže da će još neko vreme zadržati preostalih 10 odsto teritorije Donjecka. Ali ako ih zadrže neko vreme, a posle svejedno neće moći, ima li smisla držati tih 10 odsto pod svaku cenu? - rekao je ruski predsednik.
Rat u Ukrajini traje skoro pet godina
Rusija je pokrenula punu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, osam godina nakon aneksije Krima i početka oružanog sukoba na istoku Ukrajine.
Rat je doveo do masovnog raseljavanja stanovništva, ogromnih razaranja gradova i energetske infrastrukture, kao i velikih posledica po svetsko tržište energenata i hrane.
Prema procenama zapadnih obaveštajnih službi i Ujedinjenih nacija, u sukobu je poginulo ili ranjeno više stotina hiljada vojnika na obe strane, dok je u Ukrajini potvrđeno i više hiljada civilnih žrtava.
(Politika onlajn)
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