ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći izvele napade dronovima na objekte energetske, logističke i lučke infrastrukture, kao i na brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: AI generated/ChatGPT

U napadima je oštećena električna trafostanica od 330 kV u Dnjepropetrovsku, koja omogućava rad preduzeća ukrajinske vojne industrije.

Takođe su oštećeni objekti lučke infrastrukture u luci "Izmail" u Odeskoj oblasti, koji su uključeni u isporuku vojne opreme za Oružane snage Ukrajine.

U ministarstvu dodaju da je u tranzitu pogođen teretni brod jugozapadno od Odese, koji je isporučivao vojni teret.

Osim toga, dve lokomotive koje su korišćene za prevoz oružja i vojne opreme za ukrajinske snage oštećene su u blizini železničke stanice Dnjeprodžeržinsk u Dnjepropetrovskoj oblasti.

(RT Balkan)

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