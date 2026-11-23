RUSKI DRONOVI UDARILI TAMO GDE NAJVIŠE BOLI: Na meti žile kucavice ukrajinskog vojnog snabdevanja
ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći izvele napade dronovima na objekte energetske, logističke i lučke infrastrukture, kao i na brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U napadima je oštećena električna trafostanica od 330 kV u Dnjepropetrovsku, koja omogućava rad preduzeća ukrajinske vojne industrije.
Takođe su oštećeni objekti lučke infrastrukture u luci "Izmail" u Odeskoj oblasti, koji su uključeni u isporuku vojne opreme za Oružane snage Ukrajine.
U ministarstvu dodaju da je u tranzitu pogođen teretni brod jugozapadno od Odese, koji je isporučivao vojni teret.
Osim toga, dve lokomotive koje su korišćene za prevoz oružja i vojne opreme za ukrajinske snage oštećene su u blizini železničke stanice Dnjeprodžeržinsk u Dnjepropetrovskoj oblasti.
(RT Balkan)
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