AMERIČKI Federalni biro za istrage (FBI) pokrenuo je istragu o navodnom upadu u svoju bazu podataka Nacionalnog centra za kriminalističke informacije (NCIC) koju koriste savezne i lokalne policijske snage za razmenu informacija o poternicama i bezbednosnim proverama.

Foto: ANP / Sipa USA / Profimedia

U intervjuu za Foks njuz u subotu, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je "upravo čuo" za hakovanje.

- Reći ću da to nije dobro. Ne sviđa mi se to. Ali možda ćemo naučiti stvari koje inače nikada ne bismo saznali - rekao je Tramp.

Navodni hakerski napad usledio je nakon niza tehničkih prekida koji su prošle nedelje pogodili bankarski sektor, kontrolu letenja i druge oblasti u SAD, a za koje su zvaničnici naveli da nisu izazvani sajber napadima, iako su izazvali oštre provere zakonodavaca, piše BBC.

Šefica za informacije Pentagona Kirsten Dejvis imenovana je u petak za vršiteljku dužnosti nacionalnog direktora za sajber bezbednost SAD (ONCD), nakon što je u četvrtak zvaničnik Bele kuće potvrdio odlazak Šona Kernkrosa iz Trampove administracije.

U septembru je FBI saopštio da je pokrenuo istragu o navodnom upadu sajber-kriminalne grupe „Šajni Hanters“, koja je tvrdila da je ukrala osetljive informacije o svim zaposlenima u birou, što je oko 38.000 ljudi.

Nakon toga, bivši agent FBI-ja izjavio je za BBC da strahuje za bezbednost trenutno zaposlenih zbog mogućnosti da njihovi lični podaci postanu dostupni kriminalcima i neprijateljskim državnim hakerima.

Nedavno se dogodio još jedan sajber napad na Ministarstvo poljoprivrede (USDA), a kako prenosi NBC, zaposleni su u četvrtak obavešteni da je njihov sistem za isplatu poljoprivrednicima bio meta napada.

Ministarstvo se nije oglasilo povodom ovog slučaja.

(BBC)