NACIONALNI istražni biro Mađarske zaplenio je imovinu bivšeg ministra u vladi premijera Viktora Orbana, Mikloša Šestaka, vrednu devet milijardi forinti (oko 24,5 miliona evra) zbog sumnje na korupciju, saopštio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

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On je na društvenoj mreži X naveo da su zaplenjeni i Šestakova kuća i auto-salon. Šestak je bivši mađarski ministar nacionalnog razvoja, a protiv njega se vodi istraga zbog sumnje da je stekao imovinu proisteklu iz krivičnih dela povezanih sa primanjem mita.

Mađarski portal Indeks objavio je danas da je imovina bivšeg mađarskog ministra nacionalnog razvoja zamrznuta još u septembru, dva meseca pre nego što je ta informacija dospela u javnost, u okviru istrage o korupciji koja se vodi protiv njega.

Prema informacijama portala 24.hu, Nacionalni istražni biro mađarske policije naredio je blokadu imovine Šestaka u vrednosti od 9,09 milijardi forinti, uz obrazloženje da postoji osnovana sumnja da je političar stekao imovinu proisteklu iz krivičnog dela primanja mita. Mera obuhvata kuću bivšeg ministra u Kišvardi, kao i kompaniju Ramiris Auto Kft, koja upravlja njegovim auto-salonom i čiji je Seštak jedini vlasnik.

Portal Reakcio navodi da je blokada celokupnog vlasničkog udela od 100 odsto u toj kompaniji sprovedena još 27. septembra, pozivajući se na podatke iz registra privrednih društava.

U sprovođenju mere učestvovala je i Nacionalna kancelarija za povraćaj imovine. Odluka o blokadi registrovana je dan pre nego što je Šestak priveden, 28. septembra.

Indeks navodi da blokada Šestakove imovine nije povezana sa nedavnim pronalaskom 6,5 milijardi forinti (oko 17,7 miliona evra) zakopanog novca na više lokacija, o čemu su izveštavali mađarski mediji. Predsednica Nacionalne kancelarije za povraćaj imovine Ana Unger izjavila je 15. novembra za televiziju RTL da nadležni ne znaju kome pripada pronađeni novac. Šestakov advokat tvrdi da pronađena gotovina nije povezana sa njegovim klijentom.

(Tanjug)