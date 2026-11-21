ODLUKA američke mornarice da uloži u nove ratne brodove “klase Tramp” dovela je do povećanja troškova nove flote za više milijardi dolara, navodi se u izveštaju podnetom američkom Kongresu.

Foto: Vikipedia/U.S. Navy

Istovremeno, vršilac dužnosti ministra mornarice ove nedelje je priznao da rat sa Iranom preopterećuje kapacitete flote, preneo je danas Gardijan.

Budući da Kina u izgradnji brodova prestiže SAD, američka mornarica planira da u narednih 30 godina poveća svoju flotu sa 286 na 381 borbeni brod.

Analiza plana izgradnje brodova do 2027. godine, koju je sprovela Kancelarija Kongresa za budžet (CBO), pokazuje, međutim, da su projekcije mornarice potcenile troškove nove flote za više milijardi dolara.

Razlog je što su se projekti nekih brodova pokazali složenijim nego što se očekivalo, a procenjeni troškovi pojedinih plovila u ranijim planovima bili su nerealno niski, navela je Kongresna kancelarija.

Prema procenama CBO-a, ukupni troškovi izgradnje brodova u narednih 30 godina iznosili bi u proseku 54 milijarde dolara godišnje, što je oko 18 odsto više od procena same mornarice.

-Znatan deo dodatnih troškova u planu do 2027. godine proizilazi iz odluke mornarice da nabavi 15 velikih, teško naoružanih ratnih brodova. Time bi se vatrena moć koncentrisala u svega nekoliko velikih plovila, što je u suprotnosti sa zvaničnim ciljem mornarice da se ta moć rasporedi na veći broj brodova, navodi se u izveštaju.

Petnaest novih bojnih brodova predstavljaju predložene ratne brodove “klase Tramp”, za koje je predsednik rekao da će biti 100 puta moćniji od bilo kog prethodnog ratnog broda u američkoj floti.

Članovi Senata zaduženi za budžetska izdvajanja ove nedelje su predložili da se u potpunosti ukine iznos od milijardu dolara, koji je Ratna mornarica u ovoj fiskalnoj godini zatražila za nabavku komponenti za brodove “klase Tramp”.

U sredu je vršilac dužnosti sekretara mornarice, Hang Cao, tokom saslušanja u Senatu priznao da rat sa Iranom “preopterećuje” kapacitete flote.

SAD su decenijama uživale u neprikosnovenoj pomorskoj dominaciji, koja im je omogućavala projekciju moći širom sveta, ali Kina ubrzano smanjuje taj jaz, navodi Gardijan.

Prema procenama američke pomorske obaveštajne službe, ukupni kapaciteti Kine za izgradnju brodova otprilike su 232 puta veći od kapaciteta SAD.

Kako se navodi u publikaciji “World Defense Shipbuilding”, tokom 2024. i 2025. godine, kineska brodogradilišta su isporučila više nego dvostruko veću tonažu ratnih brodova u odnosu na američka brodogradilišta.

(Tanjug)

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