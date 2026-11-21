Mitrogol se probudio! Het-trik posle gotovo dve godine (VIDEO)
Aleksandar Mitrović ponovo rešeta.
Aleksandar Mitrović se raspucao po povratku u Katar! Srpski napadač postigao je het-trik u pobedi Al Rajana nad Al Šahanijom rezultatom 5:3 i tako najavio da bi ponovo mogao da bude u pravoj golgeterskoj formi.
Za iskusnog napadača ovo je bila utakmica sezone, budući da je veliki deo dosadašnjeg takmičenja propustio zbog povreda. Pre ovog susreta samo jednom se upisao u strelce, pa mu je het-trik posebno značajan.
Mitrović je na novi het-trik čekao gotovo tačno dve godine. Prethodni put tri gola na jednom meču postigao je u novembru 2024. godine, kada je u dresu Al Hilala zatresao mrežu Esteglala u Ligi šampiona Azije.
Prvi pogodak postigao je u 24. minutu, a drugi u samoj završnici prvog dela igre. Het-trik je upotpunio u 55. minutu sa bele tačke.
Iako je uspeo da se oporavi od povrede, tokom poslednjih utakmica reprezentacije Srbije bilo je primetno da još nije dostigao optimalnu fizičku spremu, zbog čega je i nakon današnjeg učinka od tri gola teren napustio već u 64. minutu.
Takva odluka verovatno je doneta i kako bi sačuvao snagu za naredne izazove, pošto Al Rajan trenutno zauzima prvo mesto u katarskom prvenstvu.
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