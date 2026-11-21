Aleksandar Mitrović ponovo rešeta.

FOTO: Noushad Variyattiyakkal / / Sipa Press / Profimedia

Aleksandar Mitrović se raspucao po povratku u Katar! Srpski napadač postigao je het-trik u pobedi Al Rajana nad Al Šahanijom rezultatom 5:3 i tako najavio da bi ponovo mogao da bude u pravoj golgeterskoj formi.

Za iskusnog napadača ovo je bila utakmica sezone, budući da je veliki deo dosadašnjeg takmičenja propustio zbog povreda. Pre ovog susreta samo jednom se upisao u strelce, pa mu je het-trik posebno značajan.

Mitrović je na novi het-trik čekao gotovo tačno dve godine. Prethodni put tri gola na jednom meču postigao je u novembru 2024. godine, kada je u dresu Al Hilala zatresao mrežu Esteglala u Ligi šampiona Azije.

🎥 WATCH | @AlrayyanSC 2nd goal by Aleksandar Mitrovic Week 10 | #DohaBankStarsLeague https://t.co/pm4Q9DCb0x — Qatar Stars League (@QSL_EN) November 21, 2026

Prvi pogodak postigao je u 24. minutu, a drugi u samoj završnici prvog dela igre. Het-trik je upotpunio u 55. minutu sa bele tačke.

🎥 WATCH | @AlrayyanSC 3rd goal by Aleksandar Mitrovic Week 10 | #DohaBankStarsLeague https://t.co/4Y2YCRC68n — Qatar Stars League (@QSL_EN) November 21, 2026

Iako je uspeo da se oporavi od povrede, tokom poslednjih utakmica reprezentacije Srbije bilo je primetno da još nije dostigao optimalnu fizičku spremu, zbog čega je i nakon današnjeg učinka od tri gola teren napustio već u 64. minutu.

Takva odluka verovatno je doneta i kako bi sačuvao snagu za naredne izazove, pošto Al Rajan trenutno zauzima prvo mesto u katarskom prvenstvu.