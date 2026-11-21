DRAMA I VAZDUŠNA UZBUNA KOD KALINJINGRADA: Ruski vojni helikopter ušao u vazdušni prostor NATO-a, evo šta se dogodilo!
RUSKI vojni helikopter ušao u vazdušni prostor NATO-a kako bi pomogao napadnutom plovilu.
Ruski helikopter ušao je oko 4 kilometra u finski vazdušni prostor kako bi stigao do teretnog broda na kojem je izbio požar nakon napada dronom u finskim teritorijalnim vodama.
Finska granična služba potvrdila je povredu vazdušnog prostora.
U međuvremenu rusko plovilo za spasavanje stiglo je do teretnog broda — koji je 21. novembra 2026. godine napadnut dronom u međunarodnim vodama Finskog zaliva — navodi se u informaciji koju je pre nekoliko sati izneo gubernator Lenjingradske oblasti A. Drozdenko.
Prema rečima gubernatora Lenjingradske oblasti A. Drozdenka, nije bilo potrebe za evakuacijom posade, a situacija na brodu je pod kontrolom.
Posada obavlja neophodne radnje i planira da nastavi putovanje prema prvobitnoj ruti.
Uzbuna u Kalinjingradu
U Kalinjingradskoj oblasti aktivirano je upozorenje na „pretnju od dronova” zbog sumnjivog objekta koji se približava iz pravca Litvanije, izjavio je gubernator te oblasti.
Ne postoji opasnost po Kalinjingradsku oblast, a upozorenje će uskoro biti ukinuto, dodao je on.
Ruski teretni brod, koji je napadnut ranije danas u Finskom zalivu, nastaviće putovanje ka Kalinjingradu.
(RVvoenkor)
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