JEMENSKI Huti su napredovali ka strateški važnom južnom lučkom gradu Adenu, nakon što su ostvarili značajne teritorijalne dobitke duž obale Crvenog mora.

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Povlačenje snaga koje podržava Saudijska Arabija sa položaja u blizini ključnog moreuza Bab el Mandeb izazvalo je zabrinutost zbog promene odnosa snaga u zemlji i povećanog uticaja Huta na međunarodni pomorski saobraćaj.

Koliki deo Jemena kontrolišu Huti?

Ova grupa sada kontroliše veliki deo severnog i zapadnog Jemena, uključujući glavni grad Sanu i velike delove obale Crvenog mora.

U septembru su Huti zauzeli strateški važnu luku Moka i nekoliko ostrva u Crvenom moru.

Vladine snage su kasnije povratile neke položaje na obali, ali su se ovog meseca povukle iz područja u blizini moreuza Bab el Mandeb, dok je ova grupa napredovala ka Adenu.

Prema vojnim i bezbednosnim izvorima koje citiraju međunarodni mediji, procenjuje se da se položaji Huta nalaze na udaljenosti između 60 i 100 kilometara od grada. Vladine snage su ojačale svoje položaje na zapadu, gde se borbe nastavljaju.

Huti, zvanično poznati kao "Ansar Alah", pojavili su se u severnom Jemenu kao protivnici centralne vlade, kao i uticaja Saudijske Arabije i SAD.

Oni su 2014. godine zauzeli Sanu, što je naredne godine dovelo do vojne intervencije predvođene Saudijskom Arabijom.

Primirje, postignuto 2022. godine uz posredovanje UN, značajno je smanjilo neprijateljstva. Sukobi su ponovo izbili u julu, nakon što su snage jemenske vlade napale pistu na aerodromu u Sani kako bi sprečile sletanje iranskog aviona u kojem se nalazila delegacija Huta. Ova grupa je za incident okrivila Saudijsku Arabiju i uzvratila napadima raketama i dronovima.

Aden služi kao privremeno sedište međunarodno priznate vlade Jemena otkako je ona 2014. godine izgubila kontrolu nad Sanom. Ovaj grad je takođe glavna ulazna tačka za dopremanje neophodnih zaliha, a njegovo šire gradsko područje broji više od 1,2 miliona stanovnika.

Nalazi se oko 170 kilmetara istočno od moreuza Bab el Mandeb – uskog prolaza koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i Indijskim okeanom.

Huti su 2015. godine nakratko zauzeli predsedničku palatu u Adenu, pre nego što su ih odatle potisnuli vazdušni udari koalicije i lokalne snage.

Ovo napredovanje predstavlja direktan izazov za Saudijsku Arabiju, koja deli dugu granicu sa Jemenom i koja je bila izložena učestalim napadima Huta raketama i dronovima na svoje gradove, aerodrome i energetsku infrastrukturu.

Ilustracija telegram rybar

Rijad je ove nedelje, nakon nedavnih teritorijalnih gubitaka, smenio komandanta koalicije koja deluje u Jemenu.

Napredovanje Huta dodatno je izazvalo zabrinutost za pomorsku trgovinu, budući da je plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje opasno poremećena posle američko-izraelskog rata protiv Irana.

Bab el Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i čini deo glavne pomorske rute između Azije i Evrope, koja vodi kroz egipatski Suecki kanal.

UNICEF je ove nedelje upozorio da je više od 330.000 ljudi, uključujući 174.000 dece, raseljeno usled ponovnih sukoba. U Taizu je, prema izveštajima, više od 800.000 ljudi ostalo bez pristupa humanitarnoj pomoći, dok su se cene hrane i goriva više nego udvostručile.

Gubitak kontrole nad Adenom ostavio bi jemensku vladu bez njenog glavnog uporišta na jugu, a Hutima bi omogućio veći uticaj na obalu zemlje, kao i snažniju poziciju u budućim pregovorima.

(rt.rs)

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