PORUKA IZ VAŠINGTONA: Tramp otkrio kakav sporazum želi sa Iranom!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da želi da postigne trajni sporazum sa Iranom koji bi garantovao da Teheran neće doći do nuklearnog oružja, ističući da mu promena vlasti u toj zemlji nije bila među glavnim prioritetima.
-Postići ću trajni sporazum kojim će biti obezbeđeno da Iran ne dobije nuklearno oružje, rekao je Tramp u izjavi za Foks njuz.
On je naveo da nije previše insistirao na promeni režima u Iranu, dodajući da su Sjedinjene Američke Države već imale posla sa trojicom iranskih lidera, što je, prema njegovoj oceni, predstavljalo suštinsku promenu u rukovodstvu zemlje.
Tramp je ocenio da bi sadašnje iransko rukovodstvo moglo da bude racionalnije od prethodnog, ali je istovremeno izrazio sumnju u njegovu spremnost da poštuje eventualni dogovor.
-Teško je postići sporazum sa njima, jer ga potpišu, a već sledećeg dana ga prekrše, rekao je američki predsednik.
U razgovoru za Foks njuz, Tramp je komentarisao i vest o sajber-napadu na bazu podataka Federalnog istražnog biroa (FBI), ocenivši da takav događaj nije dobra vest.
-Možda ćemo na taj način saznati stvari koje inače ne bismo saznali, rekao je Tramp.
Američki predsednik je, takođe, nagovestio mogućnost postizanja značajnog sporazuma sa demokratama u Kongresu o nekim od najspornijih pitanja u Vašingtonu, uključujući zdravstvenu zaštitu, a moguće i imigraciju.
Tramp je rekao da dobro poznaje lidera demokrata u Senatu Čaka Šumera i ocenio da dve stranke imaju priliku da postignu značajne rezultate, iako će demokrate imati sopstvene prioritete, dok će on zastupati konzervativniji pristup.
(Tanjug)
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