AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da želi da postigne trajni sporazum sa Iranom koji bi garantovao da Teheran neće doći do nuklearnog oružja, ističući da mu promena vlasti u toj zemlji nije bila među glavnim prioritetima.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

-Postići ću trajni sporazum kojim će biti obezbeđeno da Iran ne dobije nuklearno oružje, rekao je Tramp u izjavi za Foks njuz.

On je naveo da nije previše insistirao na promeni režima u Iranu, dodajući da su Sjedinjene Američke Države već imale posla sa trojicom iranskih lidera, što je, prema njegovoj oceni, predstavljalo suštinsku promenu u rukovodstvu zemlje.

Tramp je ocenio da bi sadašnje iransko rukovodstvo moglo da bude racionalnije od prethodnog, ali je istovremeno izrazio sumnju u njegovu spremnost da poštuje eventualni dogovor.

-Teško je postići sporazum sa njima, jer ga potpišu, a već sledećeg dana ga prekrše, rekao je američki predsednik.

U razgovoru za Foks njuz, Tramp je komentarisao i vest o sajber-napadu na bazu podataka Federalnog istražnog biroa (FBI), ocenivši da takav događaj nije dobra vest.

-Možda ćemo na taj način saznati stvari koje inače ne bismo saznali, rekao je Tramp.

Američki predsednik je, takođe, nagovestio mogućnost postizanja značajnog sporazuma sa demokratama u Kongresu o nekim od najspornijih pitanja u Vašingtonu, uključujući zdravstvenu zaštitu, a moguće i imigraciju.

Tramp je rekao da dobro poznaje lidera demokrata u Senatu Čaka Šumera i ocenio da dve stranke imaju priliku da postignu značajne rezultate, iako će demokrate imati sopstvene prioritete, dok će on zastupati konzervativniji pristup.

(Tanjug)

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