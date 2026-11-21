RUSIJA POJAČAVA AVIJACIJU: Otkriveno šta je sve unapređeno na lovcima Su-57 koji su upravo stigli na front!
VADIM Badeha, generalni direktor ruske državne „Ujedinjene avio-građevinske korporacije” (UAC), izneo je nove detalje o tekućoj modernizaciji lovca pete generacije Su-57, što se poklapa sa isporukom treće potvrđene serije u ovoj godini.
-Avion pete generacije Su-57 je najbolji u svojoj klasi. Ovaj lovac se kontinuirano unapređuje – poboljšavaju se njegovo naoružanje i mogućnosti sistema. Danas mu to omogućava izvršavanje ključnih zadataka, uz demonstriranje efikasnosti, odlične upravljivosti i borbenih sposobnosti. Blagovremeno ispunjavanje zadataka državne odbrambene nabavke, koji se odnose na isporuku ovih i drugih operativnih-taktičkih aviona, naš je glavni cilj, istakao je on.
Od 2025. godine, ugledni domaći izvori sve češće izveštavaju o planiranim budućim unapređenjima aviona Su-57. Sergej Čemezov, generalni direktor državnog odbrambenog konglomerata „Rosteh”, još u novembru 2025. godine izjavio je:
„Avion se i dalje usavršava... u toku je sveobuhvatna modernizacija koja će obuhvatiti njegove komponente, elektroniku i naoružanje.” Dodatno pojašnjavajući, naveo je: „Su-57 već u mnogim aspektima nadmašuje brojne strane pandane, a sa daljim poboljšanjima ta prednost će biti još izraženija. Za razliku od konkurenata, ovaj avion je testiran u svim borbenim scenarijima – delovao je u Siriji, a sada je aktivno angažovan u zoni trenutne specijalne operacije. Efikasno je demonstrirao svoje sposobnosti u novim taktičkim ulogama i potvrdio pouzdanost svojih ’stelt’ (nevidljivih) karakteristika.”
Razvoj aviona Su-57 u značajnoj meri se oslanjao na više od decenije istraživačko-razvojnog rada u Sovjetskom Savezu; naime, u okviru programa „MiG 1.42” razvijan je znatno ambiciozniji lovac pete generacije, čiji je prvi let bio planiran za period 1993–1994. godine, pre raspada SSSR-a. Su-57 je lakša letelica, projektovana tako da ima znatno niže troškove tokom celog životnog veka; njena konstrukcija omogućava da eksploatacija ne bude skuplja u odnosu na prethodne lovce četvrte generacije, poput modela Su-27 i Su-30. Očekuje se da će to omogućiti nabavku u velikom obimu, bez smanjenja brojnosti ruske lovačke flote – što je suprotno situaciji u Sjedinjenim Državama, gde su znatno viši troškovi lovaca pete generacije doveli do drastičnog smanjenja ukupne borbene flote.
(militarywatchmagazine.com)
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