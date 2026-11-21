Priča se i o odlasku Timija Maks Elšnika.

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Crvena zvezda bi tokom zime mogla da angažuje dvojicu slovenačkih fudbalera, Žana Karničnika i Svita Sešlara, dok bi Timi Maks Elšnik u istom prelaznom roku mogao da napusti „Marakanu“.

Prema navodima slovenačke "Ekipe", šampion Srbije zainteresovan je za Žana Karničnika, slovenačkog reprezentativca koji je postigao gol protiv "orlova" na Evropskom prvenstvu 2024. godine, a kojeg trener Albert Rijera odlično poznaje iz zajedničkog perioda u Celju. Ipak, crveno-bele čeka težak posao, pošto Maribor za 32-godišnjeg desnog beka traži čak 2.500.000 evra.

Kako prenosi slovenačka „Ekipa“, Karničnik je velika želja španskog stručnjaka, koji smatra da bi njegov dolazak doneo dodatni kvalitet Zvezdi. Rijera ga je već trenirao u Celju, gde ga je koristio i na poziciji levog beka, i dobro poznaje njegove mogućnosti.

Karničnik je prošlog leta bez obeštećenja stigao u Maribor, za koji je do sada odigrao 12 utakmica, postigao dva gola i zabeležio dve asistencije. Ima ugovor do leta 2028. godine, a za reprezentaciju Slovenije nastupio je 53 puta i postigao dva pogotka.

Slovenački medij navodi da su razgovori između Zvezde i Maribora već počeli, ali da domaćin ne želi lako da se odrekne svog fudbalera. Navodno su u klubu zamerili Rijeri i to što je direktno kontaktirao Karničnika. Interesovanje za Slovenca postoji i iz Italije.

On, međutim, nije jedini fudbaler iz Slovenije kojeg bi Rijera želeo na „Marakani“.

Sve se glasnije govori o mogućem odlasku Timija Maksa Elšnika već u januaru, a za vezistu su zainteresovani Trabzonspor, Panatinaikos i PAOK. U slučaju njegovog odlaska, kao potencijalna zamena pominje se Svit Sešlar, sa kojim je Rijera uspešno sarađivao u Olimpiji i Celju.

Španski trener veruje da bi se kreativni vezista odlično uklopio u njegov sistem, a njegov dolazak mogao bi da bude aktuelan čak i ako Elšnik ostane.

Prema navodima, slovenački reprezentativac ubedljivo je najplaćeniji fudbaler Celja, pa postoji mogućnost da ga klub pusti u Beograd uz zadržavanje dela od naredne prodaje, računajući da bi mu vrednost u Zvezdi mogla znatno porasti. Ove sezone odigrao je 23 utakmice, postigao 10 golova i zabeležio dve asistencije, a za reprezentaciju Slovenije upisao je sedam nastupa.