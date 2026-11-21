BORUSIJA sa vrha gleda rivale. "Milioneri" su iskoristili kiks Bajerna protiv Kelna (1:1) i trijumfom nad imenjakom iz Menhengladbaha od 1:0 izbili na čelo tabele.

FOTO: Tanjug/Christoph Reichwein/dpa via AP

Izabranici Nika Kovača su došli do druge vezane prvenstvene pobede, posebno što nije lako slaviti na "Borusija-Park" stadionu.

Gosti su bili bolji rival, ali otpor protivnika su slomili tek u 80. minutu kad je gol postigao Feliks Nmeča. Njemu je ovo bio peti pogodak u Bundesligi.

Borusija Dortmund i Bajern su jedine dve ekipe bez poraza u ovom šampionatu, ali "milioneri" imaju jedan remi manje (3-4) i zbog toga su na čelu tabele.

Tim koji trenira Niko Kovač ima 24 boda, Bajern je na 22, koliko ima i trećeplasirani Frajburg. Na četvrtom mestu je Lajpcig sa 21.

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