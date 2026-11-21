VEČERAS RAZVEDRAVANJE U VEĆEM DELU SRBIJE: Prolazna kiša samo na severu Vojvodine
VEČERAS na severu i zapadu Srbije pretežno vedro, u ostalim krajevima tokom večeri pretežno oblačno, navodi se u najnovijem izveštaju Republičkog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
U pojedinim delovima zemlje sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, a u toku noći suvo uz smanjenje oblačnosti.
Prolazno naoblačenje sa kišom zahvatiće noćas severne delove Vojvodine.
Vetar slab i umeren severozapadni, u toku noći u skretanju na južni i jugoistočni.
U nedelju jutro hladno, ponegde prizemni mraz, a tokom dana umereno oblačno.
Pre podne na severozapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije.
Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.
Najniža temperatura od 1 do 5 °S, a najviša dnevna od 12 do 16 °S.
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