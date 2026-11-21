Pobeda Novog Pazara pred meč sa Zvezdom: OFK Beograd zabeležio treći uzastopni poraz u Superligi Srbije
Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras na Omladinskom stadionu na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 16. kola Superlige Srbije.
Gosti su poveli u trećem minutu meča, kada je Jovan Marinković pogodio na asistenciju Ahmeda Hadžimujovića za 1:0. Već u 30. minutu su duplirali prednost gosti preko Dominika Sadija. "Romantičari" su meč završili sa fudbalerom manje, pošto je u 40. minutu isključen Hamed Aderoju.
Do kraja meča se rezultat na semaforu nije menjao, pa su tako Pazarci stigli do važnog trijumfa.
Novi Pazar se nalazi na sedmom mestu na tabeli SLS sa 22 boda, dok je OFK Beograd na 12. poziciji sa 11.
Fudbaleri Novog Pazara će u narednom, 17. kolu dočekati Crvenu zvezdu, dok će OFK Beograd u Pančevu igrati protiv Železničara.
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