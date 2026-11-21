Pobeda PSŽ-a ostala u senci teške povrede važnog igrača
IAKO je PSŽ savladao Nicu sa 3:2, pobeda im neće ostati u toliko lepom sećanju.
Naime, jedan od najboljih igrača "svetaca", Dezire Due doživeo je tešku povredu i na nosilima je iznet sa terena.
On je u suzama napustio igru, a njega je u 44. minutu zamenio Feran Tores koji je bio strelac trećeg gola za šampiona Francuske.
Due je pre povrede, tačnije u 32. minutu uspeo da postigne gol, drugi u prvenstvu ove sezone. Ipak, sigurno je da ga neće pamtiti po lepom.
Ostaje da se vidi kolika pauza čeka reprezentativca "trikolora" i kad će ponovo biti na raspolaganju treneru Luisu Enrikeu.
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