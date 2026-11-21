KIJEV je podneo predlog Sjedinjenim Američkim Državama da organizuje humanitarnu misiju za evakuaciju stanovnika iz 15 naselja u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto: Printksin Fejbsuk Russian Foreign Ministry - MID Rossii

Kako se navodi, u pitanju su naselja na privremeno okupiranim teritorijama Hersonske i Zaporoške oblasti, za koje Ukrajina predlaže organizovanje humanitarnih misija po uzoru na evakuaciju iz Aljoškog.

Zelenski je još jednom izrazio zahvalnost supruzi predsednika SAD Melaniji Tramp za evakuaciju građana Ukrajine iz Aljoškog, prenosi "Ukrajinska pravda".

-Razgovarali smo sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine Mihailom Drapatijem i danas smo još jednom potvrdili spisak. Detaljno smo razgovarali sa njim o ovim humanitarnim misijama, o broju ljudi koje možemo evakuisati i kakva iskustva imamo, rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine naveo je i da je ažurirana lista naselja već dostavljena ukrajinskom ombudsmanu i američkoj strani.

Krajem oktobra u Aljoškom je održana humanitarna operacija uz posredovanje SAD.

Nekoliko stotina ljudi je evakuisano iz grada, a humanitarna pomoć je dostavljena onima koji su želeli da ostanu tamo.

Rusija i Ukrajina su prekinule vatru u toj oblasti tokom trajanja misije.

Početkom novembra, ruski predsednik Vladimir Putin predložio je sprovođenje humanitarne operacije sa Ukrajinom u Kostjantinivki, u Donjeckoj oblasti, sličnoj onoj u Oleškom.

Međutim, 19. novembra, Putin je objavio da odbija da razgovara o mogućem prekidu vatre sa Ukrajinom "u nizu oblasti" nakon nedavnih ukrajinskih udara na Krimski most.

S druge strane, Melanija Tramp, objavila je da SAD pregovaraju o novom prekidu vatre sa zaraćenim stranama.

Kako je rekla, očekuje da će se to dogoditi pre Božića, mada nije precizirala tačnu lokaciju planiranog prekida vatre.

(Tanjug)

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