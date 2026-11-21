PAOLO Bulgari, jedan od najpoznatijih italijanskih juvelira i čovek koji je doprineo da porodična kompanija Bulgari postane jedan od vodećih svetskih brendova luksuznog nakita, preminuo je, saopštila je danas njegova porodica.

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Porodica je u saopštenju odala počast Paolu Bulgariju, ističući njegovu izuzetnu ljudskost i preduzetnički talenat, kao i ljubav prema Italiji, čiji je bio ambasador širom sveta.

- Njegovim odlaskom izgubili smo najvećeg juvelira našeg vremena - naveli su članovi porodice.

Saučešće porodici uputio je i predsednik i izvršni direktor grupacije LVMH Bernar Arno, u čijem se sastavu brend Bulgari nalazi od 2011. godine.

- Tokom svog života bio je jedan od ključnih tvoraca uspeha brenda, istovremeno čuvajući i oličavajući italijanski duh i duboko rimsko nasleđe naše izuzetne juvelirske kuće - poručio je Arno.

Paolo Bulgari je 2019. godine u Rimu osnovao fondaciju koja se bavi borbom protiv siromaštva, unapređenjem obrazovanja mladih i obnovom urbanih područja na periferiji italijanske prestonice.

Fondacija je realizovala brojne projekte, naročito u istočnim delovima Rima.

Među poslednjim inicijativama bila je izgradnja nove mehaničke radionice u Centru za stručno obrazovanje "Borgo Ragaci Don Bosko", dok je u naselju Tor Bela Monaka finansirala obnovu glavnog trga.

Paolo Bulgari bio je treći sin Đorđa Bulgarija, a zajedno sa braćom Đanijem i Nikolom upravljao je kompanijom koju je osnovao njihov deda Sotirio Bulgari, doprinoseći njenom razvoju u jedan od najprestižnijih italijanskih brendova luksuzne robe.

Pod njegovim kreativnim vođstvom, kuća Bulgari afirmisala se stilom inspirisanim antičkom umetnošću i arhitekturom Rima, a njena istorijska prodavnica u ulici Kondoti postala je omiljeno mesto svetskih filmskih zvezda, poznatih ličnosti i članova kraljevskih porodica.

Među klijentima kuće Bulgari bili su Elizabet Tejlor, Ričard Barton, Ana Manjani, Odri Hepbern, Ingrid Bergman i Merilin Monro. Paolo Bulgari bio je poznat i po izuzetnom poznavanju dragog kamenja, koje je procenjivao i golim okom.

Posebno je doprineo popularizaciji turmalina u luksuznom nakitu tokom osamdesetih godina prošlog veka, ističući njihovu široku paletu boja, od ružičaste do zelene, uključujući i retki plavi turmalin Paraiba.

Istorija porodične kuće Bulgari počela je u Rimu 1884. godine, kada je Sotirio Bulgari, grčki zlatar i srebrnar, otvorio prvu prodavnicu u ulici Sistina.

Veliki uspeh kompanija je ostvarila otvaranjem istorijske prodavnice u ulici Kondoti 1905. godine, koja je ubrzo postala nezaobilazno mesto za kupovinu luksuznog nakita.