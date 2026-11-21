SMRT Kristijana Josipa Periša, koji je pre mesec dana preminuo u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ na zagrebačkom Jankomiru, dobija novi istražni pravac. Hrvatska kriminalistička policija prikuplja dokumentaciju i prepisku osoba koje su imale saznanja o njegovoj smrti, a prema nezvaničnim informacijama, pojedini strahuju da bi i sami mogli da budu obuhvaćeni istragom.

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Kako saznaje Jutarnji list, policija je prethodnih dana prikupljala dokumentaciju od osoba koje su na bilo koji način bile upoznate sa događajima ili učestvovale u postupanju nakon smrti pacijenta.

Posebna pažnja posvećena je komunikaciji sa bolnicom, drugim nadležnim institucijama, ali i Ministarstvom zdravstva.

Prema informacijama hrvatskog lista, istražitelji nastoje da utvrde ko je sve imao saznanja o događajima u bolnici i kako su informacije o smrti pacijenta prosleđivane nadležnima.

U fokusu zloupotreba sluđbenog položaja

U fokusu su i moguća odgovornost nadređenih u bolnici, kao i eventualne zloupotrebe službenog položaja.

Pojedine osobe koje su bile upoznate sa okolnostima smrti, prema saznanjima Jutarnjeg lista, sada strahuju da bi istraga mogla da obuhvati i njihovo postupanje.

Policija i tužilaštvo za sada ne iznose zvanične detalje o novim istražnim radnjama.

Slučaj smrti mladog pacijenta već je izazvao veliku pažnju hrvatske javnosti, a postupak se vodi zbog sumnje na ubistvo, za koje se terete četvorica medicinskih radnika.

Najnovije prikupljanje dokumentacije i prepiske moglo bi da pomogne istražiteljima da utvrde ne samo okolnosti smrti već i način na koji su zaposleni i nadležne institucije postupali nakon događaja.

Za sada nema zvanične potvrde da će istraga biti proširena na nove osumnjičene.

(Alo.rs/Jutarnji.hr)