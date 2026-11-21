PUTIN, TRAMP I SI ZA ISTIM STOLOM, EVROPA OSTALA PRED VRATIMA: Poslanik AfD otkrio kako je Berlin sam sebe izbacio iz igre
ZAUZEVŠI stranu Kijeva u sukobu u Ukrajini, zemlje EU su oslabile svoju poziciju na međunarodnoj sceni, rekao je član Komiteta Bundstaga za energetiku i ekonomiju iz redova AfD Štefan Kotre.
- Zemlje Evropske unije dovele su same sebe u ćorsokak zauzimanjem jedne strane u sukobu, iako ostatak sveta ne podržava takvu podelu. To ne poboljšava njihove izglede za uspeh na međunarodnoj sceni - izjavio je poslanik za Sputnjik komentarišući položaj Evrope u globalnoj politici posle trilateralnog sastanka lidera Rusije, SAD i Kine.
Kotre je, takođe, istakao da je Nemačka postupila nepromišljeno odlučivši se da zauzme stranu u sukobu koji je se ne tiče.
Prema rečima poslanika, ova odluka je efikasno izbacila Berlin iz igre.
Podsetimo, Vladimir Putin, Si Đinping i Donald Tramp su 19. novembra održali prvi u istoriji trilateralni sastanak na marginama samita APEK-a.
(Sputnjik)
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