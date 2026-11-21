NAVODNI narko-bos, koji se nalazi na listi deset najtraženijih begunaca FBI, navodno je uhapšen u akciji meksičke vojske. Hapšenje je u petak izazvalo oružane sukobe u saveznoj državi Sinaloa, zbog kojih su navijači pobegli sa bejzbol utakmice. Više meksičkih medija izveštava o hapšenju Fausta Isidra Meze Floresa, poznatog kao "El Čapo Isidro", vođe kartela sa sedištem u Gvasaveu, poznatog kao kriminalna organizacija Meza-Flores ili Los Masatlekos.

Foto: Police

Si-En-En pokušava da dobije nezavisnu potvrdu o njegovom hapšenju od meksičkih vlasti.

Prema poternici FBI, Meza Flores je "navodno odgovoran za posedovanje, distribuciju i uvoz velikih količina heroina, metamfetamina, kokaina, fentanila i marihuane u Sjedinjene Američke Države". FBI nudi nagradu od pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Kako se navodi, protiv njega je 2019. godine podignuta optužnica zbog krivičnih dela povezanih sa trgovinom narkoticima i posedovanjem vatrenog oružja, a prethodno, 2012. godine, takođe je optužen za trgovinu drogom.

U saopštenju iz 2013. godine, Ministarstvo finansija SAD navelo je da je kartel Meza-Flores bio umešan u "izuzetno nasilan rat za teritoriju" sa rivalskim kartelom Sinaloa, koji je tada predvodio ozloglašeni narko-bos Hoakin "El Čapo" Gusman, a koji trenutno služi zatvorsku kaznu u američkom zatvoru.

Operacija hapšenja Meze Floresa izazvala je u petak žestoke sukobe između meksičke vojske i naoružanih militanata u Gvasaveu, oblasti poznatoj kao poljoprivredno srce Meksika.

Dramatični snimci, čiju je autentičnost potvrdio CNN, prikazuju niz rafalnih pucnjeva iz, kako se čini, helikoptera meksičkih bezbednosnih snaga, koji pucaju ka zemlji i kruže iznad grada Gvasavea.

Lokalne vlasti potvrdile su da je u gradu došlo do "napada na pripadnike saveznih snaga".

Navijači na bejzbol stadionu Kuroda Park u panici su počeli da beže sa tribina dok su se u petak uveče, po lokalnom vremenu, čuli rafali, pokazuju snimci čiju je lokaciju CNN geolocirao.

"Sagnite se, dole, dole, dole!", uzvikivala je jedna osoba u panici, dok su ljudi preskakali zaštitne ograde. U pozadini se čuo i plač bebe.

Zvanični televizijski prenos prikazao je igrače ekipa Venados de Mazatlan i Algodoneros de Guasave kako usred utakmice beže sa terena.

"Utakmica se prekida… nešto se dešava van terena", obavestili su komentatori gledaoce tokom prenosa.

"Pre svega, želimo da se pomolimo Bogu da sve bude u redu… U pitanju je bezbednosni incident na nacionalnom nivou i možda bi bilo najbolje da sada napravimo pauzu za reklame", rekli su.

Utakmica, koja je bila deo sezone 2026. godine u okviru Lige Mexicana, vodeće meksičke profesionalne bejzbol lige koja se igra tokom leta, počela je u 21.30 po istočnoameričkom vremenu.

Jedan lokalni stanovnik, koji je obavljao svakodnevne poslove kada je izbilo nasilje, izjavio je da su naoružane osobe zauzele privatne bolnice, dok su objekti poput prodavnica mešovite robe i benzinskih pumpi paljeni.

"Morao sam da potražim zaklon u nekoliko prodavnica koje su spustile sigurnosne roletne mnogo pre uobičajenog vremena zatvaranja", rekao je za CNN, pod uslovom da ostane anoniman.

"Ljudi su i dalje zarobljeni unutra. Samo nekoliko metara od mesta na kojem sam se nalazio prošao je konvoj teško naoružanih civila, koji su pucali iz oružja", dodao je.

Vlada savezne države Sinaloa pozvala je stanovnike Gvasavea da ostanu u svojim domovima i izbegavaju putovanja, navodi se u saopštenju objavljenom kasno u petak.

"Nadležne službe iz Međuagencijske grupe raspoređene su u operaciji uspostavljanja reda, o čijem će ishodu javnost biti obaveštena po završetku bezbednosne operacije", dodaje se u saopštenju.

CNN je kontaktirao predstavnika meksičke savezne vlade, Ligu Mexicana, stadion Kuroda Park, kao i oba bejzbol tima koja su igrala na stadionu u petak uveče.

(CNN)