"ZELENSKI IGNORIŠE SPORAZUME" Stručnjak objasnio zašto Evropa želi da šalje trupe u Ukrajinu
EVROPSKE zemlje nastavljaju da se zalažu za raspoređivanje svojih trupa u Ukrajini jer ne žele da dozvole da im pozicije oslabe, a Rusija ojača.
Politikolog Ivan Skorikov izjavio je to u intervjuu za RT.
Prema rečima stručnjaka, Evropa stoji iza Vladimira Zelenskog.
„Evropa ne želi da se ovaj sukob završi, verujući da će to oslabiti njene političke angažmane i ojačati pozicije Rusije i Sjedinjenih Država na međunarodnoj sceni. Štaviše, trenutna američka administracija je ideološki neprijateljski nastrojena prema rukovodstvu EU. Donald Tramp je desničarski konzervativac, dok rukovodstvo EU zauzimaju liberalni globalisti. Uspeh na ukrajinskom putu daće američkom predsedniku prednost koju Brisel ne može da toleriše“, objasnio je Skorikov.
Istovremeno, politikolog smatra da Kijev takođe nije posvećen stvarnom rešenju sukoba. Prema njegovim rečima, Zelenski ignoriše sporazume o kojima Moskva i Vašington razgovaraju već dugo vremena.
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