RUSKI predsednik Vladimir Putin izrazio je, tokom sastanka u Šenženu, jasnu želju da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp ističući da postoji dobra mogućnost za postizanje sporazuma.

Vyacheslav Prokofyev/Pool Photo via AP

- Održao sam bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji je jasno izrazio želju da se rat između Rusije i Ukrajine okonča diplomatskim sredstvima - rekao je Tramp, javlja NBC Njuz.

On je dodao da se vode "veoma dobri razgovori" i da smatra da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje dogovora. Tramp je potom, prema navodima CBS Njuza, ocenio da do rata, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ne bi došlo da nije izgubio predsedničke izbore u SAD 2020. godine.

- Iskreno, da izbori nisu bili namešteni i da nisam morao da čekam četiri godine, do toga nikada ne bi došlo. Do tog rata nikada ne bi došlo. Putin je to rekao sinoć - izjavio je Tramp novinarima.

Američki predsednik je takođe tvrdio da mu je Putin tokom razgovora rekao da Rusija ne bi pokrenula invaziju na Ukrajinu da je Tramp u to vreme bio predsednik SAD.

- Taj rat se nikada ne bi dogodio - rekao je Tramp, dodajući da je Putina direktno pitao da li bi pokrenuo vojnu operaciju da je on tada bio na čelu SAD. "Pitao sam ga: 'Da li biste ušli u skob da sam ja bio predsednik?' On je odgovorio: 'Ne, to se nikada ne bi dogodilo'", naveo je Tramp. On je ocenio da rat još nije okončan zbog, kako je rekao, "ogromne mržnje" između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

- To je nivo mržnje kakav se ne viđa često i to nikada nije lako - rekao je Tramp.

(Tanjug)