TRAMP NAKON SASTANKA U ŠENŽENU: Putin želi diplomatski kraj rata u Ukrajini, postoji dobra šansa za dogovor
RUSKI predsednik Vladimir Putin izrazio je, tokom sastanka u Šenženu, jasnu želju da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp ističući da postoji dobra mogućnost za postizanje sporazuma.
- Održao sam bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji je jasno izrazio želju da se rat između Rusije i Ukrajine okonča diplomatskim sredstvima - rekao je Tramp, javlja NBC Njuz.
On je dodao da se vode "veoma dobri razgovori" i da smatra da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje dogovora. Tramp je potom, prema navodima CBS Njuza, ocenio da do rata, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ne bi došlo da nije izgubio predsedničke izbore u SAD 2020. godine.
- Iskreno, da izbori nisu bili namešteni i da nisam morao da čekam četiri godine, do toga nikada ne bi došlo. Do tog rata nikada ne bi došlo. Putin je to rekao sinoć - izjavio je Tramp novinarima.
Američki predsednik je takođe tvrdio da mu je Putin tokom razgovora rekao da Rusija ne bi pokrenula invaziju na Ukrajinu da je Tramp u to vreme bio predsednik SAD.
- Taj rat se nikada ne bi dogodio - rekao je Tramp, dodajući da je Putina direktno pitao da li bi pokrenuo vojnu operaciju da je on tada bio na čelu SAD. "Pitao sam ga: 'Da li biste ušli u skob da sam ja bio predsednik?' On je odgovorio: 'Ne, to se nikada ne bi dogodilo'", naveo je Tramp. On je ocenio da rat još nije okončan zbog, kako je rekao, "ogromne mržnje" između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.
- To je nivo mržnje kakav se ne viđa često i to nikada nije lako - rekao je Tramp.
(Tanjug)
Preporučujemo
UHAPŠEN NAORUŽANI MUŠKARAC U BLIZINI BELE KUĆE: Navodno planirao atentat na Trampa
07. 11. 2026. u 08:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)