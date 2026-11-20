USTALA JE OMLADINA: Ključalo u celoj Evropi
Mladi su danas u više od 25 evropskih zemalja izašli na ulice. Bunt učenika i studenata je simultano iskazan u nekoliko stotina gradova.
Demonstranti su se protivili povećanju vojnih izdataka, militarizaciji društva, pogoršanju uslova obrazovanja, poskupljenjima. Zahtevali su veća ulaganja u školstvo, dostupnije stanovanje i izvesniju budućnost.
Protesti su organizovani pod zajedničkom parolom "Borimo se za svoju budućnost, a ne za njihove ratove". Poziv je uputilo više od 50 omladinskih i studentskih organizacija, koje su nastojale da objedine nezadovoljstvo mladih širom kontinenta. Protest su iskazali štrajkovima, blokadama škola i univerziteta i protestnim povorkama. Protestovalo se u Belgiji, Grčkoj, Portugaliji, čak i u Švajcarskoj.
Istovremeno, u sedam evropskih zemalja se od danas organizuje trodnevni zaseban talas sindikalnih i građanskih protesta protiv sve skupljeg života, malih plata, socijalne nejednakosti, smanjivanja javnih izdataka za opšte potrebe. U organizaciji su, na osnovu nedavnog dogovora u Parizu, učestvovale sindikalna udruženja Francuske, Španije, Italije, Velike Britanije, Portugalije, Grčke i Belgije.
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