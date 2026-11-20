PORTPAROL Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) Sardar Mohebi izjavio je danas da će Iran odlučno odgovoriti na svaku pretnju i upozorio je da će svaka zemlja čije se vojne baze koriste za napad na Iran postati meta iranskih snaga.

Foto: AI generated/ChatGPT

Govoreći o raketnim sposobnostima Irana, Mohebi je rekao da bi, ukoliko vrhovni vođa izda naređenje, Teheran mogao da izvodi operacije bez geografskih ograničenja, uključujući gađanje američkih baza u Evropi, preneo je Tasnim.

Foto: Printskrin/X/@TehranTimes79

On je naveo da je ograničenje dometa iranskih raketa na 2.000 kilometara ranije uvedeno po naređenju vrhovnog vođe, ali je istakao da je Iran ranije demonstrirao sposobnosti raketa dometa do 4.500 kilometara.

Mohebi je odbacio tvrdnje CNN-a o mogućoj upotrebi prljave bombe, nazvavši ih propagandom, i upozorio da bi Iran uzvratio ukoliko SAD napadnu iranske brane.

AP Photo/Vahid Salemi

Dodao je da bi svaka država iz čijih bi baza američke snage pokrenule vojnu akciju protiv Irana, bez obzira na to gde se nalazi, bila smatrana metom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja