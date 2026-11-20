BROJ zatvorenika u Hrvatskoj raste za gotovo 1.5 posto nedeljno, izjavio je ministar pravosuđa, Damir Habijan, ocenivši to zabrinjavajućim i dugoročno neodrživim.

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Predstavljajući izveštaj o radu zatvorskog sistema za prošlu godinu u Saboru, Habijan je rekao da je u novembru ove godine broj osoba lišenih slobode dosegao 5.325, što je najviše dosad.

- Ono što je evidentno od tragičnog događaja u Drnišu, ubistva mladog Luke u maju ove godine, broj uhapšenih je porastao za 591 - rekao je Habijan.

Samo u periodu između 9. i 16. novembra broj uhapšenih porastao je za 75.

- Ako se taj trend nastavi, onda je evidentno da govorimo gotovo o 1.5 posto povećanja sedmicno, što definitivno dugoročno nije izdrživo", upozorio je Habijan.

Naveo je da su zatvori prošle godine imali ukupno 3.932 mesta, uz dodatnih 120 mesta u vaspitnim zavodima.

Tokom godine primljeno je 11.827 novih uhapšenih.

Posebno je upozorio na podatak da su gotovo polovinu novoprimljenih činili istražni zatvorenici.

Najviše ih je, gotovo 600, u istražnom zatvoru provelo između jednog i tri meseca, dok ih je 30 tamo bilo duže od 30 meseci.

Prosečni dnevni trošak po zatvoreniku i štićeniku prošle je godine iznosio 75.66 evra, što je 14 posto više nego 2024. godine.

Habijan je objasnio da su troškovi porasli dijelom zbog povećanja plaća, ali i većih ulaganja u sigurnost.

U zatvorskom sustavu predviđeno je ukupno 3558 radnih mjesta, a popunjeno ih je 2680, odnosno 75.32 posto.

Habijan je najavio povećanje zatvorskih kapaciteta, napomenuvši da se iduće godine očekuje završetak modularnih zatvora u Varaždinu i Lipovici, koji će zajedno imati 300 mesta. dok bi zatvor u Požegi trebala bi dobije dodatnih 150 mesta, a Centar za dijagnostiku u Zagrebu još 250, preneo je HRT.

(Tanjug)

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