Andora dočekuje Leganes na stadionu FAF u 15. kolu španske Segunde, u susretu dve ekipe koje imaju ozbiljnih problema u odbrani i pokušavaju da pobegnu iz donjeg dela tabele.

Alejandro Matias / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je pretposlednji, 21. sa svega 11 bodova, a na poslednjih pet utakmica zabeležio je samo jednu pobedu, i to u Kupu kralja protiv Varee (3:0).

Andora je u tom periodu postigla osam i primila devet golova, dok u prvenstvu prosečno postiže 1,4, a prima čak 1,8 pogodaka po meču. U poslednjem kolu poražena je od Almerije sa 2:1.

Leganes je nešto bolji, na 16. mestu sa 15 bodova, a posle serije slabih rezultata vezao je dve pobede. Poslednju je ostvario protiv Burgosa (3:1), pokazavši napadački napredak. Ipak, gosti su na prethodnih pet susreta primili devet golova, a mrežu su sačuvali samo jednom.

Poslednji međusobni duel Andora je dobila sa ubedljivih 4:0, dok je Leganes ranije slavio sa 3:2. S obzirom na ranjivost obe odbrane i solidan napadački učinak, očekujemo pogotke na obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,73)