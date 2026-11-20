UKRAJINSKI DRONOVI PADALI K'O MUVE: Ruska PVO skršila čak 310 letelica za noć
TOKOM protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 310 ukrajinskih bespilotnih letelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Smolenske, Tulske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Volgogradske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i Moskovske oblasti.
Takođe dronovi su uništeni iznad voda Azovskog i Crnog mora.
(RT Balkan)
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