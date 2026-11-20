PITANjE posete evropskih pregovarača Moskvi je u fazi razmatranja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

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Osim toga, on je naveo da mogući ulazak Ukrajine u Evropsku uniju zahteva rešenje koje bi garantovalo bezbednost Rusije, budući da se ne uočava velika razlika između EU i NATO-a.

- Videli ste da je predsednik Rusije Vladimir Putin, tokom boravka u Kini, istakao našu odluku da pozovemo u Moskvu predstavnike takozvane evropske trojke. To je jedno od pitanja koja se trenutno razmatraju i čija je realizacija u fazi pripreme - rekao je visoki ruski diplomata.

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Osim toga, on je naveo da nema dogovora o održavanju nove runde pregovora o rešenju ukrajinskog pitanja u trilateralnom formatu.

- Kada je reč o trilateralnom formatu u obliku u kojem je do sada praktikovan, uključujući i nedavni sastanak u Abu Dabiju, odgovarajući dogovori i razumevanje ne postoje - kazao je Rjabkov na marginama Međunarodnog omladinskog foruma zemalja BRIKS-a.

Pristupanje Ukrajine EU

Moguće stupanje Ukrajine u Evropsku uniju zahteva rešenje koje bi garantovalo bezbednost Rusije, budući da se ne uočava velika razlika između EU i NATO-a, objasnio je diplomata.

- Više puta smo našim oponentima, uključujući i one u Evropskoj uniji, predočili da, imajući u vidu sve agresivnije pozicioniranje ove organizacije na međunarodnoj sceni, njen izrazito antiruski kurs i pretenzije na značajnu samostalnu ulogu u oblasti odbrane i bezbednosti, kao i nastavak militarizacije Evropske unije i pojedinih zemalja, ne vidimo veliku razliku između NATO-a i EU - istakao je zamenik ministra.

- Shodno tome, smatramo da je za sve to potrebno pronaći rešenje koje bi podjednako garantovalo našu bezbednost - naglasio je Rjabkov.

Zamenik šefa ruske diplomatije istakao je da „u tom pogledu ne može biti nikakvih odstupanja od zahteva da je bezbednost nedeljiva“, jer se „sopstvena bezbednost ne može jačati na račun bezbednosti drugih“.

- Taj stav je osnova pristupa koji razrađujemo u kontaktima sa Evropskom unijom i NATO-om, uključujući i trilateralni format - napomenuo je diplomata.

Članstvo u NATO-u

Kako je naveo, mogućnost ulaska Ukrajine u NATO za Moskvu je potpuno neprihvatljiva.

- Čak i pronalaženje formule ‘kvazičlanstva’ Ukrajine u NATO-u i traženje nekog ‘kreativnog rešenja’ u toj oblasti za nas su neprihvatljiva opcija - zaključio je Rjabkov.

Prethodno je Rjabkov istakao da Moskva vidi kako se NATO transformiše u negativnom pravcu, kao i da je EU trenutno „krajnje neodgovoran međunarodni akter“.

(Sputnjik)

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