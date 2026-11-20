I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga iz ledenih dvorana
NAŠA redakcija vam je spremila novi dubl za danas.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Hokej
15.55 Žlobin - Gomel ukupno golova +4.5 (1.75)
18.30 DVTK - Budimpešta Akademija +5.5 (1.92)
Kvota: 3.36
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