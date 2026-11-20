DRŽAVNI tužilac Kalifornije Rob Bonta je u četvrtak najavio istražni sudski poziv proizvođaču čipova Nvidia, nakon navoda da je bivši izvršni direktor i suosnivač kompanije, Jensen Huang, imao vanbračnu aferu sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

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Bonta je u saopštenju naveo da Ministarstvo pravde Kalifornije istražuje da li je Kina došla do naprednih čipova ili poverljivih informacija kompanije Nvidia, kao i da li je ona obmanula investitore i javnost i prekršila zakone te savezne države, prenosi CBS Njuz.

- Ponašanje Nvidie i njenog bivšeg izvršnog direktora pali jake crvene lampice, uključujući načine na koje je kompanija možda dovela investitore u zabludu. Nvidia se nalazi u zamršenoj, transnacionalnoj situaciji, ali osnovno načelo našeg zakona o korporativnim hartijama od vrednosti je jasno. Kompanije ne smeju da obmanjuju svoje investitore - rekao je Bonta.

Huang je prošle nedelje podneo ostavku na mesto prvog čoveka Nvidie nakon izveštaja da je imao vanbračne afere, ukljujučući jednu sa navodnom kineskom špijunkom i sa dve zaposlene u Nvidiji.

On je pristao da svedoči pred Predsedničkim domom i Senatom o aferi sa Alis Huang (koja nije u srodstvu sa njim).

Američki obaveštajni zvaničnici sumnjiče Alis Huang da je kineska špijunka, prema prvim navodima lista Njujork Tajms.

Kina je negirala te optužbe.

(CBS Njuz)