TIP IZ KOMŠILUKA: Moldavci četiri utakmice bez pobede, ali imaju bolji tim od današnjeg rivala
Botošani dočekuje Voluntari na Gradskom stadionu u 16. kolu rumunskog prvenstva, u susretu dve ekipe koje pokušavaju da pobegnu iz donjeg dela tabele.
Domaćin zauzima 12. mesto sa 15 bodova, ali već pet utakmica ne zna za pobedu. U tom periodu zabeležio je tri poraza i dva remija, uz pet postignutih i deset primljenih golova. Ipak, Botošani je u poslednja dva susreta uspeo da zatrese protivničku mrežu, što daje određeni optimizam pred duel sa jednom od najslabijih odbrana u ligi.
Voluntari je pretposlednji, 15. na tabeli, sa svega osam bodova. Gosti su izgubili četiri od poslednjih pet utakmica, a jedini remi ostvarili su protiv Univerzitatee Krajove u Kupu Rumunije. Posebno zabrinjava odbrana koja u prvenstvu prosečno prima čak 2,2 gola po meču.
Zanimljivo je da Botošani nije pobedio Voluntari u poslednjih pet međusobnih susreta, od kojih su tri završena nerešeno. Ipak, domaćin ima sedam bodova više, stabilniju odbranu i priliku da iskoristi veliku krizu gostiju.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,70)
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