Katarina Dangubić napravila je važan korak ka povratku na teren, pošto se posle višemesečne pauze zbog ozbiljne povrede kolena ponovo pojavila na treningu.

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Srpska reprezentativka trenirala je u prostorijama turskog Vakifbanka, a klub iz Istanbula podelio je snimke i fotografije njenog povratka. Objavu su posebno obradovale navijače, koji sa nestrpljenjem čekaju da Dangubić ponovo zaigra.

- Danas smo na treningu imali jedno poznato lice - poručili su iz Vakifbanka putem Instagrama, uz emotikone u bojama kluba.

Podsetimo, Dangubić je doživela tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta kolena 2. maja 2026. godine, tokom polufinalnog susreta završnog turnira Lige šampiona između Vakifbanka i italijanskog Koneljana. Nakon povrede usledili su operacija i dugotrajan proces rehabilitacije.

Zbog ovog problema srpska odbojkašica propustila je Evropsko prvenstvo, održano od 21. avgusta do 6. septembra, kao i početak nove klupske sezone.

Iako je povratak treninzima ohrabrujući znak, pred Dangubić je još rada kako bi se u potpunosti oporavila i vratila takmičarskoj formi. Rehabilitacija nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta najčešće traje od devet do 12 meseci, a u pojedinim slučajevima i duže.

Njeno ponovno pojavljivanje na treningu zato predstavlja lepu vest za srpsku odbojku, a svi se nadaju da će naredni korak biti potpuni povratak na teren.

Sa nacionalnim timom osvojila je titulu evropskog šampiona 2019. i svetskog prvaka 2022. godine, dok je na evropskim prvenstvima 2021. i 2023. stigla do srebrnih medalja.