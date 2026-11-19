Oporavak od teške povrede ide kako treba: Katarina Dangubić počela da treninira posle višemesečne pauze
Katarina Dangubić napravila je važan korak ka povratku na teren, pošto se posle višemesečne pauze zbog ozbiljne povrede kolena ponovo pojavila na treningu.
Srpska reprezentativka trenirala je u prostorijama turskog Vakifbanka, a klub iz Istanbula podelio je snimke i fotografije njenog povratka. Objavu su posebno obradovale navijače, koji sa nestrpljenjem čekaju da Dangubić ponovo zaigra.
- Danas smo na treningu imali jedno poznato lice - poručili su iz Vakifbanka putem Instagrama, uz emotikone u bojama kluba.
Podsetimo, Dangubić je doživela tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta kolena 2. maja 2026. godine, tokom polufinalnog susreta završnog turnira Lige šampiona između Vakifbanka i italijanskog Koneljana. Nakon povrede usledili su operacija i dugotrajan proces rehabilitacije.
Zbog ovog problema srpska odbojkašica propustila je Evropsko prvenstvo, održano od 21. avgusta do 6. septembra, kao i početak nove klupske sezone.
Iako je povratak treninzima ohrabrujući znak, pred Dangubić je još rada kako bi se u potpunosti oporavila i vratila takmičarskoj formi. Rehabilitacija nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta najčešće traje od devet do 12 meseci, a u pojedinim slučajevima i duže.
Njeno ponovno pojavljivanje na treningu zato predstavlja lepu vest za srpsku odbojku, a svi se nadaju da će naredni korak biti potpuni povratak na teren.
Sa nacionalnim timom osvojila je titulu evropskog šampiona 2019. i svetskog prvaka 2022. godine, dok je na evropskim prvenstvima 2021. i 2023. stigla do srebrnih medalja.
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