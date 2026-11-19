Tip predlaže Evroligu
PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.
Evroliga
18.15 Makabi Tel Aviv - Dubai 2 (1.65)
20.30 Olimpija Milano - Fenerbahče hendikep poena 1 (7.5) (1.50)
20.45 Pariz - Hapoel Tel Aviv 2 (1.92)
Ukupna kvota: 4.75
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