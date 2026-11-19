PORTPAROL jemenske militantne grupe Huti, Jahja Sari izjavio je danas da je ta grupa izvršila napade na međunarodni aerodrom Kralj Halid i na finansijsku četvrt u Rijadu krstarećim raketama.

foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Portparol je rekao i da su Huti, koje podržava Iran, gađali lokaciju u Džizanu, na jugozapadu Saudijske Arabije, balističkim raketama, kao i da su izvršili napad dronom na vazduhoplovnu bazu "Hamis Mušait", prenosi Al Džazira.

Saudijska civilna zaštita izdala je od jutros ukupno sedam upozorenja na vanredno stanje u različitim delovima zemlje, dok je koalicija međunarodno priznate vlade u Jemenu, koju podržava Saudijska Arabija, saopštila da je odbila napad Huta na tom području i da su uništene četiri balističke rakete koje su Huti lansirali ka južnom regionu Saudijske Arabije.

Prema saopštenju koalicije, njene snage su uništile balističku raketu koju su Huti lansirali prema južnom regionu Saudijske Arabije i uništile su platformu za lansiranje balističkih raketa u jemenskoj pokrajini Damar.

U saopštenju se navodi i da su ostaci oborene rakete, koja je bila lansirana prema Rijadu, prouzrokovali štetu.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je broj poginulih tokom poslednje eskalacije nasilja u Jemenu dostigao 2.260, a da je 10.519 ranjeno.

(Tanjug)