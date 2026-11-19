POSLANICI liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" obratili su se javnosti iz Narodne skupštine Srbije.

Foto: N. Skenderija

Pitanja novinara

Brnabić je rekla da će izneti koje su to mere koje su date od ENS i da će kao jedna slobodarska hrabra stranka odlučiti kako dalje.

- Pored mere predložene suspenzije imamo korektnu komunikaciju sa organima Evropske narodne partije i od strane različitih stranaka u okviru IPP kao SNS. Videli smo ogromne pritiske posebno nakon sahrane Ratka Mladića to je mnogo promenilo, mi ćemo svakako odlučiti kako ćemo menjati i prilaogađavati politiku... Za sve koji se tome raduju i koji su na tome radili odavde iz Srbije, posebno iz regiona želim da im kažem da suspenzija nije izbacivanje iz IPP već da SNS ostaje član sa svim obavezama i pravima - rekla je Brnabić.

Milenko Jovanov ističe da prof Radenović nije želeo da bude predsednik Narodne skupštine u prethodnom sazivu, te dodao da pripadnici SNS nikad nisu zagovarali nasilje, unosili petarde u salu i slično.

- Mi ćemo se ponašati pristojno, nećemo dozovilti da nam zabrane da govorimo, a to što je radila opozicija u prošlosti od nas nećete videti i to nema veze sa IPP - reko je Jovanov.

Brnabić kaže da je SNS snažna opozicija Studentskoj listi, ali nikada opozicija Srbiji.

Brnabić je podsetila da niko iz SL nije aplaudirao na sjajne i važne vesti koje je lider opozicije Aleksandar Vučić saopštio u skupštinskoj sali, a tiču se ekonomskog rasta Srbije.

Jovanov je prokomentarisao da su svi akti koji ulaze u Skupštinu vidljivi.

Foto: N. Skenderija

- Mi smo imali poslaničku grupu i razgovor i kako će to da izgleda. Tada nam je čovek rekao da neće prihvatiti mandat. Još 7 ili 8 poslanika će podneti ostavku. Umesto njega dolazi drugi poslanik SNS naše stranke liste i biće u grupi. Nema raspada ni odlaska, neki su bili na listi samo da bi je podržali... Ista stvar se desila u prošlom sazivu za Lazom Ristovskim samo tada niko nije pisao o raspadu. Molim vas pratite akte i otvoreni parlament. Biće pročitano da je podneo ostavku... - rekao je Jovanov o ostavci Marka Koraća.

- Svi smo na broju - rekao je Jovanov.

Na pitanje o tome kako će se ponašti ako im bude zabranjeno da govore u sali Skupštine, Vučević kaže da će primenjivati sve načine demokratske borbe.

- Atmosferu pravi većina. Polazi od odnih koji imaju većinu. Mi smo za normalan odnos, to ne znači saglasje, već da narod koji ne misli kao oni ima svoje predstavnike, da se čuje drugi i treći glas i četvrti i peti, da bude i rasparave i polemike. To je suština demokratije. Najbolje da ugasite sve televizije koje ne rade kako vi želite. Odavno nije bila snažna opozicona grupa kao što sada imate, 103 poslanika je poprilična snaga... Na drugoj strani će se valjda naći neko ko je racionalan pa uvažiti građane Srbije. Čini mi se da ga sada nema... Mi smo iskusni političari znamo kako da se borimo, ali da nam neko najavljuje hapšenje, zabrane, tužbe, a da je revolucija uspela mi ne bi ni bili tu, možda i među živima, u blažem kontekstu u zatvorima. Tako žele uterati strah u kosti ljudima. To je valjda demokratija. Naš klub je jedinstven normalno da se poslanici menjaju ako neko ne želi... - rekao je Vučević.

Foto: N. Skenderija

Što se tiče IPP kaže da će Brnabić biti u Briselu i da će na skupštini stranke biti reči o tim pitanjima. Kaže da je zahvalan za podršku snažnih partija koju su imali do sada.

- Ovo nije izvršna vlast i pitanje da jedna strana isključi drugu jer imam manji broj. Pustite da se razgovara. Ne date manjinama da imaju predstavnike... Što imamo manjinskke stranke i što imamo za njih posebnu metodologiju mandata?! Objašnjenje "oni su pobedili u Snadžaku pa ne treba bošnjačka stranka da da predstavnika". Šta se to dešava? - rekao je Vučević i dodao da se IPP i o tome treba oglasiti.

Kaže da je SNS ubrzavala da se održi sednica i da traže Vladu što pre kako bi prestao haos u Srbiji, napomenuvši da su izvršili i mirnu tranziciju vlasti.

- Ni jednog trenutka nismo opstruisali to da se konstituiše vlast - kaže Vučević.

Brnabić kaže da je na budućem v.d. predsednika Srbije raspiše izbore, kada ona ode sa te funkcije.

Brnabić: Ako treba da nas hapse, neka nas hapse, borićemo se i tada

- Nema pravde, prava, institucija, ustava, zakona... nego kako oni kažu tako će biti. Na smrt, u zatvor... ti imaš prava, ti nemaš... - rekla je ona.

- Treba da se pomirimo da ćemo u narednom periodu nažalost živeti u takvom društvu. Zato smatram da su ljudi prevareni. Do koje mere? Kada im je obećavana transparentnost, pravda, vladavina prava... A onda je ponuđeno sve suprotno. To će ljudi uvideti, ali trebaće vreme - ističe Brnabić.

- Zato je važno da na to ukazujemo, i da postoje hrabri ljudi koji se neće plašiti. Da o tome slobodno pričaju... Ponosna sam što je naša poslanička grupa takva - hrabriji ljudi. Ako treba da nas hapse, neka nas hapse. Borićemo se i tada. Svi treba da se pomirimo u kakvom društvu ćemo živeti. Tako su ljudi glasali, bili su prevareni, verujem da će biti razočarani - rekla je ona.

- Svedočili smo da Čupić nije našao za shodno ni jednom da se obrati Skupštini, koju treba od danas da vodi. Da je ignorisao zahteve grupe za koju je glasali 1,7 miliona ljudi. Profesor Radenović je odgovorio na svako pitanje SL - dodala je Brnabić.

- Ponudili smo po svemu stručnijeg kandidata, koji je takođe pokazao mnogo veću toleranciju. Neće taj kandidat biti izabran jer nije važna struka, već lojalnost SL... Obratio se docent Čupić medijima, i nije želeo da odgovara na pitanja svih medija, samo podobnih. I tako će izgledati sloboda u Srbiji. Ali se nijednom nije obratio nama poslanicima - kazala je ona.

Foto: N. Skenderija

Za kraj je rekla da će boriti i da se neće uplašiti ni u jednom trenutku.

- I kada prete da će nas tužiti za izgovrene reči, što niko nikad nije radio i što je nečuvena praksa da će nas hapsiti u Skupštini, što znači smrt parlamentarnog života... Nećemo se uplašiti. Mi čuvamo i branimo Srbiju od terora - rekla je ona.

Vučević: 1,7 miliona građana nema pravo na predstavnike u Skupštini

- U Srbiji se 36 godina nije desilo da nemate predstavnike opozicije u skupštinskim telima. Ne pričamo ono što formira većina. Po prvi put će jedan deo parlamenta da isključi drugi deo. Preko 1,7 miliona građana Srbije nemaju prava da imaju predstavnike u Skupštini. Danas smo čuli šta je ideja, koja nije do kraja realizovana, jer kako je rekao Bakić mi smo pod sumnjom da smo OKG. On sudi i presuđuje... Tu nije kraj ovom ludilu. Videćete da neće dati predstavnike ni manjinskim strankama, što će biti skandal. Da će sada da nađu svoje manjine, id a time simuliraju da su manjinski narodi predstavljeni. Ali kako kaže njihova liderka Ivanka Popović, ona priziva 1945. i ukidanje prava svima koji ne misle kao oni - kazao je Vučević.

- Ja sam ponosan na našu listu, na Vučića. Ali narodna skupština je predstavnički dom svih građana. Ovo je skandal nad skandalima, o ovome će se pisati crnim slovima u istoriji Srbije. Oni su ovim sebi ubrzali kraj. Ovo prosto nije normalno - navodi on.

Prema njegovimr ečima Ovo je prava revolucija, i ovo jeste teror.

- Zato Bakić izgovara da nas treba izbrisati, i da nama nije mesto u Skupštini - kaže Vučević.

Jovanov: Umanjivaće prava opozicije

- Ono što smo imali prilike da vidimo iz izlaganja predstavnika SL je da se ovde zaista planira ono na šta smo upozoravali. Da će biti umanjivanja prava narodnih poslanika, opozicije, i da je to ono što SL želi da radi. Jasno je danas da oni ne planiraju da uključe predstavnike opozicije ni u potpredsednički tim, niti kroz odbore i delegacije. Ovo je prvi put u poslednjih 30 i više godina. Sada imamo situaciju koja će isključiti opoziciju i ljude koji su za tu opoziciju glasali. Neko želi da predstavnike naroda isključi iz Skupštine - rekao je Jovanov.

Foto: N. Skenderija

- Nema transparentnosti koju su obećavali. Sakrili su ili falsifikovali delove biografije, i da nije bilo opozicije narod ne bi mnogo toga mogao da čuje o njihovom kandidatu za predsednika Skupštine - kazao je on, te dodao:

- Obaveštavaćemo građane šta pokušavaju da podvale i sakriju od naroda.