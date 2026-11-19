U TOKU TRILATERALNI SASTANAK U ŠENDŽENU: Prvi razgovori Sija, Trampa i Putina (VIDEO)
POČEO je istorijski sastanak kineskog predsednika Si Đinpinga, američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.
Istorijski sastanak lidera odvija se na marginama samita samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje.
– Kina, Rusija i SAD treba da služe kao primer u saradnji kako bi se suočile sa globalnim izazovima, zajednički održale svetski mir i stabilnost i dale veći doprinos napretku čovečanstva – rekao je kineski lider u otvorenom delu trilateralnog sastanka.
Putin je tokom svog obraćanja istakao da Rusija, Kina i SAD "snose zajedničku odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, prenosi CNN.
– Naše zemlje imaju brojne zajedničke interese u rešavanju regionalnih sukoba, uključujući, očigledno i sukob u Ukrajini – rekao je on i dodao da je o tome razgovarao na odvojenim susretima.
– Uveren sam da su Rusija, SAD i Kina, naši narodi, sposobni da daju značajan doprinos jačanju mira i stabilnosti u svetu ukoliko konstruktivno sarađujemo na osnovu uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti i balansa interesa – poručio je Putin.
Nakon što je srdačno govorio o svom ruskom i kineskom kolegi, Tramp je rekao da veruje da angažovanje američkih rivala može da donese rezultate.
- Kao predsednici tri najveće zemlje na svetu, imamo posebnu odgovornost da održavamo otvoren, pun poštovanja i produktivan dijalog o pitanjima koja utiču ne samo na naše narode, već i na celu planetu. Previše često su prethodni lideri izbegavali da razgovaraju sa zemljama sa kojima su imali nesuglasice, a mi osećamo suprotno - rekao je Tramp.
Naveo je da će nuklearno razoružanje biti tema na samitu, iako je priznao da bi bilo teško ubediti neku zemlju da se odrekne oružja.
- Kada jednom imate nuklearno oružje, veoma je teško da ga nemate. Tako život funkcioniše. Mislim da se stvari dešavaju. Mislim da bi i druga strana želela da bidi kraj tog rata. Hajde da vidimo da li možemo nešto da uradimo - rekao je on.
Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u vilu Kilin, gde su ga sačekali Si i Tramp, izveštava kineska državna televizija CCTV.
Glavni savetnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov izjavio je za ruski kanal Vesti da je Putin "odlično raspoložen" nakon razgovora sa Trampom, ocenivši da je sastanak protekao "dobro".
Kako se navodi, Si je prethodnog dana lično dočekao Trampa na aerodromu, dok je Putina veče ranije na aerodromu dočekao šef kabineta kineskog predsednika.
Ruska delegacija rezervisala je ceo hotel "Konrad" u kojem je odsela, dok je oko objekta postavljena metalna ograda u okviru pojačanih bezbednosnih mera, prenose mediji.
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