NAPLAĆIVALI 8.000 EVRA PO MIGRANTU: Uhapšene četiri osobe osumnjičene za trgovinu ljudima u španskom autonomnom gradu Seuti
PRIPADNICI španske Nacionalne policije uhapsili su četiri osobe u operaciji protiv kriminalne organizacije za koju se tvrdi da je posvećena trgovini ljudima i olakšavanju ilegalne imigracije iz autonomnog grada Seute na špansko kopno. Istraga je deo policijske operacije uspostavljene kao odgovor na masovni dolazak migranata 30. i 31. jula 2026. godine.
Istraga je, kako je saopštila polciija, počela nakon informacija o mogućem dolasku gumenog čamca blizu plaže u La Linea de la Konsepsion (Kadiz), gde je nekoliko ljudi navodno čekalo da prime njegove putnike kada stignu na obalu.
- Policajci su otkrili dvojicu muškaraca blizu mesta iskrcavanja - navodi se u saopštenju. - Primetivši prisustvo policije, pobegli su peške, ali su na kraju uhapšeni nakon potere u okolnom području. Nakon identifikacije, izjavili su da čekaju da čamac stigne kako bi mogli da pokupe migrante nakon što se iskrcaju, a zatim ih prevezu drumom do Alhesirasa. Za ovu uslugu, navodno su trebalo da dobiju po 1.700 evra.
Pretnje oružjem i kažnjavanje
Agenti su došli do imanja, za koje je utvrđeno da je u izuzetno lošim uslovima za život i sanitarnu negu. Ovde su ljudi koji su tamo boravili, navodno, trpeli stalne pretnje, uključujući i pretnje vatrenim oružjem, ograničenja slobode kretanja i razne oblike kažnjavanja, uključujući zatvaranje na krovu zgrade. Tokom policijske operacije, pronađeno je sedam ilegalnih migranata, od kojih je jedan bio maloletnik. Osoba za koju se tvrdi da je odgovorna za povezane događaje takođe je uhapšena.
Istovremeno, policajci su presreli gumeni čamac dok je pokušavao da se približi obali. Na brodu je bilo devet ljudi, uključujući kapetana, koji su odvedeni u Privremeni pritvorski centar za strance u San Rokeu (Kadiz), gde su im pružena odgovarajuća nega i pomoć, a sprovedene su i neophodne administrativne procedure. Na osnovu izjava prikupljenih od migranata i naknadne istrage, policajci su identifikovali kapetana kao navodnu osobu odgovornu za pomorski transport i uhapsili ga.
- Tokom istrage je otrkiveno da su migranti iz Seute i da su, prema njihovim sopstvenim izjavama, ušli u autonomni grad tokom masovnog priliva migranata krajem jula - ističe policija. - Istražitelji su takođe otkrili da je svaka osoba morala da plati 8.000 evra da bi stigla do kopna. Uplata je trebalo da se izvrši u Maroku, preko njihovih porodica, nakon što dobiju potvrdu da su migranti stigli do kopna. U izjavama su takođe date informacije o kući u naselju El Prinsipe gde su migranti boravili, dok se organizovao njihov odlazak iz Seute.
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