PORTPAROL Evropske komisije Tomas Renije izjavio je danas da je Evropska komisija bila meta sajber napada.

Foto: Goran Čvorović

- Evropska komisija je preduzela neophodne korake kao odgovor na otkrivenu sajber kampanju. Napadnuti su pojedinačni sistemi a u skladu sa našom standardnom praksom, obavestili smo lica na koja se to odnosi - rekao je Renije, prenosi Rojters.

Zvaničnik Evropske unije izjavio je za Politiko da je Evropska komisija bila meta sajber napada u kojem je možda došlo do ugrožavanja velike količine ličnih podataka.

Zvaničnik je rekao da Evropska komisija smatra da je uspela da suzbije veći deo napada, ali da pune razmere eventualne štete još nisu poznate.

Tokom poremećaja koji je trajao desetak dana bilo je isključeno nekoliko sistema, među kojima i sistemi ljudskih resursa za obračun zarada i evidenciju radnog vremena, kao i sistem za refundaciju medicinskih troškova.

Komisija je sazvala svoje najviše interno telo za upravljanje krizama radi hitnog sastanka povodom ovih sajber incidenata a komesarka za tehnološka pitanja Hena Virkunen obavestila je juče ostale komesare o situaciji.

(Tanjug)

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