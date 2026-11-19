HOLANDSKI penzioneri Fric Stom (82) i Tjerd Postma (76) žive u iznajmljenom stanu u Rermondu, za koji mesečno plaćaju 1.250 evra. Njihova zajednička neto primanja premašuju 6.000 evra mesečno, pa o novcu ne moraju posebno da brinu.

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Ipak, oko trošenja se ne slažu uvek. Fric pažljivo prati cene i izbegava nepotrebne izdatke, dok Tjerd smatra da su u godinama kada bi trebalo da uživaju u onome što imaju.

Njihovu životnu priču objavio je holandski list De Gelderlander u rubrici "Novac i sreća“. Par je u braku pet godina, a obojica su prethodno izgubila dugogodišnje životne partnere. Fric je sa svojim bivšim partnerom Fransom proveo 42 godine, sve do njegove smrti od raka 2020. godine. Tjerd je gotovo 33 godine bio u srećnom braku sa suprugom Mirjam, koja je takođe preminula od raka.

Jedan prima više od 4.500 evra, drugi dve državne penzije

Tjerd je radni vek proveo kao državni službenik u upravljanju objektima. Danas prima holandsku državnu i profesionalnu penziju koje mu zajedno donose više od 4.500 evra mesečno. Fric je bio ugostitelj i hotelijer, a deo radnog veka proveo je u Luksemburgu, pa prima penzije iz dve države.

"Iz Luksemburga dobijam gotovo jednaku državnu penziju kao iz Holandije. Samo jednom godišnje moram da pošaljem potvrdu da sam živ i isplata se nastavlja. Pošto sam imao sopstvene firme, nisam štedeo u profesionalnom penzionom fondu“, objasnio je Fric.

Njegova poslovna karijera počela je u Holandiji, gde je sa svojim tadašnjim partnerom vodio nekoliko restorana. Godine 1992. preselili su se u Luksemburg i otvorili manji hotel. Fric kaže da su se na taj korak odlučili zbog poreskog opterećenja.

"U Holandiji smo radili kao ludi i gotovo sav novac davali državi. U Luksemburgu smo za socijalne doprinose plaćali samo 100 guldena mesečno“, prisetio se.

U Holandiju su se vratili 2002. godine, nakon što je Fricu dijagnostikovana mišićna bolest. Zdravstvene teškoće nisu zaobišle ni Tjerda. Zbog aneurizme mu je amputirana noga, a danas koristi protezu čije troškove pokriva holandski sistem socijalne zaštite.

Po jeftinije namirnice odlazi u susedne države

Uprkos visokim primanjima, Fric je zadržao štedljive navike. Vozi 15 godina staru "fijat pandu“ koju je pre dve godine kupio za 3.500 evra. Posebno pazi na cene hrane, pa povremeno odlazi u kupovinu preko granice, u Belgiju ili Nemačku. Tjerdu se takva štedljivost čini preteranom.

"Ponekad vozi obilaznim putem samo zato što su namirnice u Belgiji ili Nemačkoj nešto jeftinije. Meni je to besmisleno. Živiš sada, nemaš dece i treba da koristiš novac koji imaš“, kaže Tjerd. On ima ćerku koja se uskoro udaje i sina koji se nedavno oženio. Želi finansijski da im pomaže još za života, a deo novca daje i u dobrotvorne svrhe. Njih dvojica su jedan drugome odredili nasledna prava.

Razlikuju se i po odnosu prema svakodnevnim zadovoljstvima. Fric smatra da su restorani postali neopravdano skupi, pa više ne izlaze često na večere. Tjerd, s druge strane, ne vidi razlog da sebi to uskraćuju.

Jednome je važna garderoba, drugome samo da je čista

Njihov stan ima 115 kvadratnih metara, a za zajedničke troškove koriste isti bankovni račun. Obojica imaju sopstvenu karticu. Dobro se slažu sa komšijama i zadovoljni su životom u Rermondu. Niko u njihovom okruženju nema problem sa tim što su dvojica muškaraca koja žive zajedno.

Različiti pogledi na novac posebno dolaze do izražaja pri kupovini odeće. Tjerd voli lepo da se obuče i redovno obnavlja garderobu, dok Fric za modu ne mari.

"Ormani ti pucaju po šavovima. Čudno mi je da još kupuješ odeću kad je već imaš dovoljno. Moja majka je uvek govorila da je važno samo da je odeća čista, ne mora da bude nova. I ja tako mislim“, kaže Fric.

Tjerd je uveren da sebi nakon dugog radnog veka mogu da priušte daleko više nego što troše. "Primam više od 4.500 evra državne i profesionalne penzije zajedno. Ne uspevamo da potrošimo sav novac. Kirija nam je 1.250 evra“, kaže on.

Dok Tjerd razmišlja o tome kako novac da iskoristi za ugodniji život i pomoć deci, Fric i dalje pronalazi zadovoljstvo u skromnosti, starom automobilu i dobroj kupovini.

(Blic)