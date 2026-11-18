GEOPOLITIČKI ZEMLJOTRES NA APEK-u: Na marginama samita planiran istorijski sastanak lidera Kine, Rusije i SAD
U KINESKOM Šendženu održava se 33. samit lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koja okuplja 21 ekonomiju Azijsko-pacifičkog regiona.
Drugog dana, na marginama samita, planiran je događaj koji je u velikoj meri zasenio sam dnevni red skupa — prvi trilateralni sastanak lidera Narodne Republike Kine, Ruske Federacije i SAD.
Prve najave mogućeg susreta
Prvi medijski izveštaji o mogućem trilateralnom sastanku pojavili su se nakon telefonskog razgovora američkog i ruskog predsednika početkom oktobra. Zvanična potvrda stigla je neposredno pred početak samita APEK-a.
Svojevrsna kratka „proba“ susreta održana je 18. novembra, kada su se lideri Rusije i SAD pozdravili u prisustvu kineskog predsednika tokom zajedničkog fotografisanja pred prijem u čast šefova delegacija samita APEK-a.
Kako je izvestio dopisnik Sputnjika, ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp na svečanom prijemu za lidere APEK-a sedeli su desno i levo od Si Đinpinga i njegove supruge.
Tramp, Putin i Si Đinping prvi put su zajedno učestvovali na samitu APEK-a 2017. godine u vijetnamskom Danangu, ali su tada sastanci održani u bilateralnom formatu.
Gde će biti održan sastanak
Sastanak trojice lidera zakazan je za 19. novembar u 14.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 7.30 po srednjeevropskom vremenu, u državnoj rezidenciji kineskog predsednika „Ćilin Šandžuang“.
Moguće je da će po završetku sastanka biti usaglašena zajednička izjava lidera.
Susret bez presedana
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov ocenio je da je reč o „važnom sastanku koji u savremenom svetu zaista nije imao i nema pandan“. Poređenja sa Jaltom, međutim, nazvao je politikološkim vežbama koje nemaju veze sa stvarnošću.
Signal čovečanstvu
Peskov je naglasio da susret Putina, Trampa i Si Đinpinga može da bude signal celom čovečanstvu o neophodnosti dijaloga radi pronalaženja rešenja za postojeće probleme.
Očekivanja od sastanka
Poznato je da su pojedine tačke dnevnog reda usaglašene, ali je ostavljen i prostor za slobodnu diskusiju i razmenu mišljenja.
Peskov je rekao da Moskva nema preterana očekivanja od trilateralnih razgovora lidera Rusije, SAD i Kine. Ima, međutim, pragmatična očekivanja da će biti ostvarena dobra razmena mišljenja o dogovorenim temama, kao i o drugim pitanjima koja lideri budu smatrali potrebnim da pokrenu.
Dnevni red sastanka
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov objasnio je da je krug mogućih tema trilateralnih razgovora širok. Kako je naveo, razgovaraće se, između ostalog, o razvoju saradnje velikih sila i tome kako ona može da doprinese poboljšanju situacije u svetu.
Ušakov smatra da će lideri Rusije, Kine i SAD teško zaobići ukrajinsko pitanje.
Putinova očekivanja
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da očekuje veliku korist od trilateralnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Mir u svetu
Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je, komentarišući predstojeći susret, da će Si Đinping, Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarati o pitanjima koja se tiču „mira u celom svetu“.
Trampova očekivanja
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će sa Vladimirom Putinom i Si Đinpingom razgovarati o denuklearizaciji, Iranu i Ukrajini. Dodao je da namerava da pokrene i ekonomska i trgovinska pitanja.
(sputnikportal.rs)
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