PRINC Hari izjavio je da je spreman da se vrati u britansku vojsku zbog „ruske pretnje“, pišu mediji.

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On je poručio da je spreman da ponovo služi u oružanim snagama i naglasio da navodna „pretnja“ iz Rusije znači da bi Britanci „trebalo da budu uznemireni“. Prema rečima princa Harija, Velika Britanija se već deset godina nalazi u sukobu s Rusijom.

„To što prema nama ne lete dronovi, meci i rakete ne znači da nismo u ratu... Ako me ponovo pozovu da se prijavim u vojsku, ako se ukaže potreba, sto odsto ću služiti svojoj zemlji zajedno sa svojim saborcima, veteranima i vojnicima“, istakao je Hari.

Prema njegovim rečima, Evropa je „postala svesna pretnje“ iz Rusije. Izrazio je, međutim, zabrinutost da bi kontinent mogao da se „okrene protiv samog sebe“. Pozvao je i Evropljane da „udvostruče“ podršku Ukrajini.

Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je u oktobru da London mora biti spreman za sukob s Rusijom za hiljadu dana. Istog meseca rekao je da zemlje NATO-a ne žele vojni sukob s Rusijom, ali da „moraju biti spremne“ i za takav razvoj događaja.

Striting je potom ocenio da bi cena ruske pobede nad Ukrajinom za Evropu navodno bila „katastrofalna“.

Ruski predsednik Vladimir Putin krajem oktobra nazvao je izjave zapadnih lidera o ruskoj pretnji i početku priprema za rat s Rusijom „političkom šizofrenijom“.

(Sputnjik)