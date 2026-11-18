Žestok udar na severnom frontu: Ukrajina pokrenula ofanzivu da udalji ruske snage od Sumija (MAPA)
U SEKTORU Sumi razvija se preteća situacija. Tokom proteklih nekoliko nedelja, ukrajinske snage su značajno pojačale svoje aktivnosti, pokušavajući da potisnu ruske jedinice sa linije Hoten–Mogrica i udalje ih od velikog šumskog područja.
Cilj protivnika je jasan: upravo sa tih položaja ruske jedinice su ugrožavale grad Sumi napadima pomoću FPV dronova. Iako bi izvođenje takvih napada sada moglo postati nešto teže, druga sredstva vatrene podrške nastaviće da deluju kao i do sada — čak i ako protivnik ostvari svoje trenutne planove.
Na pojačanu aktivnost ukazuje pojava kratera od vazdušnih udara u blizini naselja Vladimirovka, Aleksejevka, Varačino, Belovodi i Junakovka. Dok su neki od njih posledica dejstava Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, drugi su, po svemu sudeći, rezultat udara ukrajinske avijacije koja pruža podršku operacijama protivnika.
Oružane snage Ukrajine (VSU) za sada ne sprovode ofanzivne operacije velikih razmera. Kao i u drugim sektorima fronta, ukrajinske snage deluju u malim grupama; umesto uspostavljanja utvrđenih položaja, one se infiltriraju kroz retke šumske pojaseve.
Bilo bi nepromišljeno pretpostaviti da opasnost ne postoji. Kako se ove grupe budu gomilale, protivnik bi mogao pokušati da razvije taktičku ofanzivu — što bi potencijalno moglo uključivati još jedan upad na rusku teritoriju, konkretno u Sudžanski ili Korenjevski rejon.
(Ribar)
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